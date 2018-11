Kingdom Hearts 3 | il trailer di Rapunzel e la presentazione a Lucca Comics

Kingdom Hearts III a Lucca - la demo e l'incontro con Shinji Hashimoto : Queste forme rispecchiano il mondo Disney in cui Sora e compagni si trovano e variano i danni, il raggio d'azione e il parco mosse a disposizione del protagonista. Oltre a questo, un grosso ruolo lo ...

Kingdom Hearts 3 : un nuovo trailer dedicato a Rapunzel in occasione del Lucca Comix & Games 2018 : In occasione della fiera italiana del Lucca Comix & Games 2018, che si tiene annualmente proprio nel panorama della Città Vecchia di Lucca, Square Enix ha presenziato con il nuovo trailer di Kingdom Hearts 3, riporta Dualshockers.Il filmato ha introdotto la partecipazione dell'executive producer Shinji Hashimoto alla fiera italiana del videogioco e del fumetto, ed è inoltre dedicato al Regno di Corona, ovvero il regno di Rapunzel che potremo ...

Kingdom Hearts III - il trailer di Lucca Comics Games esplora il mondo di Rapunzel : Nel filmato sottostante difatti, Sora e compagnia si tuffano nel mondo di Rapunzel , ora noto con il suo titolo ufficiale: Kingdom of Corona . Nuovi nemici e alleati si mostrano agli occhi dei nostri ...

Kingdom Hearts 3 celebra Halloween con un nuovo artwork : Kingdom Hearts 3 figura sicuramente tra i giochi più attesi del prossimo anno. Il titolo di Square Enix, infatti, sarà uno dei titoli di peso che aprirà il 2019, con la sua uscita in programma per gennaio.Tuttavia, nell'attesa, continuiamo a ricevere novità sul gioco. Nello specifico, stavolta apprendiamo, attraverso un comunicato stampa, che anche Kingdom Hearts 3 ha deciso di celebrare Halloween e lo ha fatto con una splendida illustrazione ...

Le nuove immagini di Kingdom Hearts 3 sono dedicate a Twilight Town e all'Olimpo : Square Enix ha rilasciato diversi nuovi screenshot per Kingdom Hearts III, l'attesissimo gioco di ruolo in uscita a breve. Mentre precedenti trailer e gruppi di immagini si sono concentrati su nuove storie Disney, stavolta possiamo dare un'occhiata ad alcuni luoghi familiari, principalmente il mondo originale di Twilight Town.Coloro che hanno giocato a Kingdom Hearts II del lontano 2006 ricorderanno Hayner, Pence e Olette di Twilight Town, ...

La magia di Kingdom Hearts III al Lucca Comics & Games 2018 con un panel dedicato e non solo : Tutti i fan italiani della serie Kingdom Hearts sono invitati a partecipare ad una serie di attività speciali dedicate a Kingdom Hearts III, che si terranno a Lucca Comics & Games dal 31 ottobre al 4 novembre 2018. I dettagli nel comunicato ufficiale:Per festeggiare il lancio del gioco, l'Executive Producer della serie Kingdom Hearts, Shinji Hashimoto, parteciperà ad un panel speciale che si terrà presso l'Auditorium San Francesco, sabato 3 ...

Kingdom Hearts 3 : Square Enix sembrerebbe davvero intenzionata portare il gioco su Switch : Dopo l'annuncio di Kingdom Hearts: The Story So Far, oggi si è parlato molto dell'atteso action RPG di Square Enix, e secondo le ultime indiscrezioni la società sembrerebbe inoltre davvero interessata a portare l'atteso terzo capitolo anche su Nintendo Switch.Come riporta Mynintendonews infatti il gioco è programmato per l'uscita a gennaio 2019 per PS4 e Xbox One, ma il canale YouTube DreamcastGuy afferma che la società sembrerebbe seriamente ...

Kingdom Hearts : The Story So Far è un'imperdibile collezione per PS4 che include l'intera saga : Chi non ha dimestichezza con la saga di Kingdom Hearts né giocato i suoi capitoli, potrebbe pensare che Kingdom Hearts 3 sia la terza apparizione della saga, quando in realtà il nuovo titolo in uscita il 29 gennaio sarà "solo" il suo tredicesimo capitolo.Strizzando l'occhio agli appassionati e a chi ha necessariamente bisogno di un corposo ripasso, Square Enix ha annunciato oggi Kingdom Hearts: The Story So Far, un'imponente collezione che ...

Milan Games Week 2018 : Koch Media porta Metro Exodus - Kingdom Hearts 3 - Ride 3 e non solo : Koch Media Italia sarà presente all'ottava edizione della Milan Games Week 2018, il consumer show dedicato ai videogiochi e promosso da AESVI, che si terrà dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho e darà ai giocatori la possibilità di vedere da vicino alcuni pezzi da novanta davvero imperdibili. I dettagli nel comunicato ufficiale:L'offerta di titoli che troverete presso lo stand di Koch Media Italia è davvero ricca, ce n'è per tutti i gusti. ...

Kingdom Hearts III : Skrillex e Hikaru Utada insieme per il brano d'apertura "Face My Fears" : In vista dell'uscita dell'attesissimo Kingdom Hearts III fissata per il 29 gennaio 2019, Square Enix e Disney hanno annunciato oggi che Skrillex, vincitore di otto Grammy Awards, e la cantautrice di fama internazionale Hikaru Utada hanno creato insieme il tema musicale d'apertura del gioco.Skrillex, fan dichiarato della serie di Kingdom Hearts, originariamente voleva remixare il brano Don't Think Twice, già presentato da Hikaru Utada. Tuttavia, ...

Svelato il cast stellare di Kingdom Hearts 3 : Kingdom Hearts 3 è senza dubbio uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Il nuovo capitolo dell'amata serie, infatti, arriverà su PS4 e Xbox One a gennaio 2019.Ultimamente abbiamo avuto l'occasione di vedere il titolo in un trailer che ci ha mostrato i mondi di Hercules e Toy Story, ora è tempo di scoprire l'incredibile cast messo insieme da Disney e Square Enix per Kingdom Hearts 3.Come riportato in un comunicato stampa ufficiale, "i ...

Kingdom Hearts 3 : i mondi di Frozen e Toy Story si mostrano in un nuovo video : Il Tokyo Game Show 2018 ha visto tra i suoi assoluti protagonisti l'attesissimo Kingdom Hearts 3.Il gioco targato Square Enix si è già mostrato in un filmato presentando i mondi di Olympus (Hercules) e Toy Box (Toy Story) pochi giorni fa.Ora, dal TGS 2018, arriva un altro video che, come riporta Gematsu, ci offre un'occhiata ai mondi di Frozen e, ancora una volta, a quello di Toy Story:Read more…

Kingdom Hearts 3 : Nuovi dettagli e Gameplay dal Tokyo Game Show : Durante il Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha diffuso sia un nuovo Trailer che dettagli interessanti per Kingdom Hearts 3, ve li riportiamo di seguito. Nuovi dettagli per Kingdom Hearts 3 A seguire le nuove informazioni sul titolo: Nonostante Kingdom Hearts 3 concluderà la saga di Xehanort, la saga proseguirà in futuro in altri modi Presenti più di 10 mondi e 20 minigiochi Le sezioni a bordo della ...

Il nuovo video di Kingdom Hearts 3 mostra i mondi di Hercules e Toy Story : Square Enix ha mostrato ancora più materiale dedicato a Kingdom Hearts 3 in occasione del Tokyo Game Show 2018. Come segnala Gamingbolt, l'ultima demo gameplay include i mondi di Olympus (Hercules) e Toy Box (Toy Story), che offrono una visione migliore del combattimento e dei nemici che i giocatori dovranno affrontare. Oltre a mostrare le straordinarie immagini che catturano con precisione l'estetica delle loro rispettive proprietà, il filmato ...