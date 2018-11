«Kidding» | su Sky Atlantic la serie che riunisce Jim Carrey e Michel Gondry

A vent'anni dall'ultima apparizione in una serie tv - ritorna Jim Carrey con ' Kidding ' su Sky Atlantic - : KIDDING " IL FANTASICO MONDO DI MR. PICKLES andrà in onda su Sky Atlantic da mercoledì 7 novembre alle 21.15 e sarà disponibile su Sky On Demand . La serie ha raccolto pareri esaltanti negli Stati ...

Kidding rinnovata per la seconda stagione - la serie con Jim Carrey su Sky Atlantic da novembre : Kidding rinnovata per la seconda stagione. Ancor prima di terminare il suo primo ciclo di episodi, il network via cavo Showtime premia il ritorno di Jim Carrey in tv, confermando il suo progetto per il prossimo anno. In Kidding, l'ex Ace Ventura interpreta il ruolo di un'icona televisiva per bambini, Jeff (il Mr. Pickles del suo programma) che affronta il lutto per la morte del figlio, cercando di equilibrare la sua vita personale. Jeff è una ...