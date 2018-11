Kekko Silvestre presenta Cash con Francesco Renga al Teatro Franco Parenti di Milano

Ufficiale il ritorno dei Modà annunciato da Kekko Silvestre a Verissimo con l’album Testo o croce : Il ritorno dei Modà è finalmente Ufficiale . Che il nuovo disco fosse in cantiere era già noto da tempo, ma la conferma da parte di Kekko Silvestre ha riacceso le speranze tra i fan che hanno ora un punto di riferimento per il nuovo album del gruppo. Il nuovo disco di inediti che darà un seguito naturale a Passione maledetta potrebbe intitolarsi Testa o croce , così come ha dichiarato Silvestre nel corso della sua intervista a Verissimo , ma le ...

L’instore tour di Kekko Silvestre per Cash Storia di un Campione - il libro in uscita ad ottobre : L'instore tour di Kekko Silvestre per Cash Storia di un Campione si compone di quattro appuntamenti farmacopie. Kekko Silvestre dei Modà incontrerà i fan, questa volta non per motivi musicali bensì per firmare le copie del suo libro, Cash Storia di un Campione, disponibile in tutti i negozi a breve. Il libro di Kekko Silvestre arriverà nei negozi dal 9 ottobre al prezzo di 17 euro. Verrà presentato dal cantante attraverso un instore tour di ...