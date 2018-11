Juventus | da Benatia arriva l' assist per De Ligt

Calciomercato Juventus - ecco il sostituto di Benatia (che va al Milan) : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a scendere in campo per la gara di Champions League, partita importante per la squadra di Massimiliano Allegri contro il Manchester United che può festeggiare il primo posto nel girone. I bianconeri sono reduci dal successo davanti al pubblico amico contro il Cagliari ed adesso non hanno nessuna intenzione di fermarsi in Europa. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar ...

Juventus - mal di pancia Benatia : “Se non gioco via a gennaio” : Juventus– Non basta la partenza record in stagione per far star tranquilla la Juventus. È infatti nato un caso-Benatia all’interno dello spogliatoio bianconero, col difensore marocchino non soddisfatto del suo impiego da parte di Allegri. Per l’ex Roma e Bayern è cambiato tutto in un’estate: la scorsa stagione titolare quasi inamovibile grazie alla partenza di […] L'articolo Juventus, mal di pancia Benatia: “Se non gioco via a ...

Calciomercato Juventus - Mehdi Benatia prepara l’addio : “così non va” : Calciomercato Juventus, il club bianconero si troverà a fronteggiare a gennaio la volontà di trovare spazio di Benatia, fuori dalle rotazioni di Allegri Calciomercato Juventus – Mehdi Benatia pensa già all’addio alla Juventus. Il calciatore marocchino sta giocando davvero poco in questo inizio di stagione dopo il ritorno di Bonucci e dunque la sessione di mercato di gennaio potrebbe essere quella dell’addio al club ...

Juventus-Cagliari - fuorigioco di Dybala e proteste per un fallo di mano di Benatia [FOTO e VIDEO] : fuorigioco Dybala – Si sta giocando l’anticipo serale valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, si sta giocando la gara tra Juventus e Cagliari. La squadra di Allegri passa subito in vantaggio con un gran gol di Dybala, poi le proteste degli ospiti con Joao Pedro per un fallo di mano di Benatia, l’arbitro lascia correre perchè il bianconero ha toccato prima il pallone con la testa ma il Cagliari ...

Juventus - Benatia : “Tutti vorremo sempre giocare ma abbiamo 2 squadre” : Intervistato ai microfoni di “Juventus Tv”, Mehdi Benatia, difensore del club bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’avvio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri: “Stiamo lavorando bene, anche se siamo in pochi, perché vogliamo continuare a vincere. Quanto fatto finora è ottimo e ne siamo felici, ma non abbiamo ancora vinto nulla e quindi […] L'articolo Juventus, Benatia: ...

Juventus - Benatia : 'Cristiano Ronaldo ha scritto la storia' : ROMA - ' Stiamo lavorando bene, anche se siamo in pochi, perché vogliamo continuare a vincere. Quanto fatto finora è ottimo e ne siamo felici, ma non abbiamo ancora vinto nulla e quindi bisogna darci ...

Juventus - Benatia : 'Non aver preso gol dà sicurezza. Abbiamo tante qualità ma...' - : E' lo stesso Benatia a confermarlo, ai microfoni di Sky Sport, restando però con i piedi per terra: 'In Champions è sempre difficile. Abbiamo trovato un avversario fisico, ma con il nostro gol è ...

Juventus-Young Boys - Benatia : “Guai a pensare che le partite siano già vinte” : Juventus-Young Boys 3-0, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI – Soddisfatto per la bella prestazione della sua squadra è stato anche Mehdi Benatia. Il difensore della Juventus ha commentato il successo e la tripletta del suo compagno di squadra, Paulo Dybala, agli svizzeri dello Young Boys in Champions League ai microfoni di “Sky Sport”: “In Champions è […] L'articolo Juventus-Young Boys, Benatia: “Guai a pensare che le ...

Juventus : Piano Ronaldo per averlo al top - Benatia pronto il rinnovo : Continua la preparazione della Juventus in vista del match in casa contro il Sassuolo. La squadra di De Zerbi è partita forte e sulle ali dell'entusiasmo vorra' fare sicuramente una bella figura a Torino e non essere vittima sacrificale. Alla Continassa, Allegri con i giocatori rimasti a Torino senza i nazionali convocati da Mancini sta preparando la sfida al meglio, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista atletico. Il ...