John Cena sarà il “nuovo” Captain America?

ilgiornale

: L’ex wrestler #JohnCena che vedremo prossimamente in Bumblebee, è pronto per prendere il posto di Chris “Captain Am… - Screenweek : L’ex wrestler #JohnCena che vedremo prossimamente in Bumblebee, è pronto per prendere il posto di Chris “Captain Am… - Diregiovani : Il dopo #ChrisEvans: #JohnCena è il prossimo #CaptainAmerica? LEGGI QUI ?? - SW_SuperHeroes : L’ex wrestler #JohnCena che vedremo prossimamente in Bumblebee, è pronto per prendere il posto di Chris “Captain Am… -

(Di martedì 6 novembre 2018) C"è un rumor che da giorni serpeggia insistentemente sui social e riguarda, wrestler e attore (nel cast di "Bumblee", lo spin-off della serie Transformers). Una foto che è stata condivisa sul profilo Instagram personale, in allegato all"interno della news, potrebbe far intuire che l"attore è stato contattato dalla Marvel per entrare ufficialmente nel franchise super-eroistico più amato dal pubblico. L"immagine pubblicata da, che raffigura lo scudo dicon tanto di graffi in bella vista, ha stuzzicato l"attenzione dei fan. In molti credono che l"attore potrebbe essere il "nuovo" super-eroe nazionalista nella prossima fase del franchise. È risaputo che dopo Avengers 4, in arrivo nelle sale il prossimo anno, il celebre Chris Evans non interpreterà più il personaggio di Steve Rogers, questo però non implica il fatto che l"eroe non apparirà in nessuno dei ...