Italia green? Bene in economia circolare - male in consumo di suolo : Bene in economia circolare, agricoltura biologica ed eco-innovazione. male in consumo del suolo, tutela della biodiversità, decarbonizzazione. E’ la fotografia dell’Italia, tra eccellenze e cadute, nei settori strategici della green economy, contenuta nella Relazione 2018, documento introduttivo degli Stati generali della Green economy (6-7 novembre) presentato nella giornata inaugurale della due giorni verde a Ecomondo (Fiera di ...

Italia green in 5 anni e 10 mosse : Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Dalle rinnovabili alla riqualificazione degli edifici privati e pubblici, dal riciclo alla rigenerazione urbana, fino alla mobilità urbana sostenibile e all’agricoltura ecologica. E' il programma 'quinquennale' di investimenti green in 10 capitoli per un significativo pass

Italia green? Bene in economia circolare - male in consumo di suolo : Capitolo economia circolare e uso efficiente delle risorse. Per tasso di circolarità, l'Italia, con il 18,5%, è prima fra i cinque principali Paesi europei ed ha una buona produttività delle risorse ,...

Italia green in 5 anni e 10 mosse : "L'Italia non è all'anno zero in green economy - sottolinea Sergio Costa, ministro dell'Ambiente - investire in green economy significa fare economia circolare e, l'economia circolare deve sostituire ...

Ecomondo - sette proposte green economy per rilancio Italia : Roma, 5 nov., askanews, - sette priorità programmatiche per rilanciare l'economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della green economy - formato da 66 organizzazioni di imprese - e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il ...

Al via ad Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2018 : 7 proposte per rilanciare l’economia in Italia : Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della Green Economy – formato da 66 organizzazioni di imprese – e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il tema centrale degli Stati Generali della Green Economy 2018, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico ...

Mantova è la città più green d'Italia per Legambiente : E se Roma la capitale d'Italia si trova in 87 esima posizione, nonostante sia decima nella classifica delle città con più verde cittadino al mondo , non va bene neppure alla Capitale europea della ...

Industria chimica Italiana modello di sviluppo green : Sul fronte dell'economia circolare, il settore si impegna a prevenire la produzione di rifiuti, per i quali il riciclo è la prima modalità di smaltimento , 24%, , mentre alla discarica si ricorre ...

Presentato XVI Rapporto “Gli Italiani - il solare e la green economy”. Focus su “Storage - recycling & smart cities” : È stato Presentato questa mattina il XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy” realizzato da Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e IPR Marketing, in partnership con Cobat, i cui dati sono stati divulgati al convegno “Economia circolare ed uso efficiente delle risorse: verso la transizione energetica e la riconversione ecologica”, organizzato presso il Palazzo dell’Informazione, sede dell’agenzia di ...

A Roma - Martedì 30 ottobre 2018 ore 10 : 00 : presentazione del XVI Rapporto “Gli Italiani - il solare e la green economy” : Si terrà a Roma la presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”. Appuntamento per Martedì 30 ottobre 2018 ore 10:00. L'articolo A Roma, Martedì 30 ottobre 2018 ore 10:00: presentazione del XVI Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy” sembra essere il primo su Meteo Web.

Mobilità green - Parma prima tra le città Italiane. Maglia nera per Catanzaro : Si parla tanto di nuovi servizi di “sharing mobility”, ma quanto è veramente a prova di ambiente il modo di muoversi nei centri urbani italiani? Il rapporto dell’Osservatorio Mobilità sostenibile di Euromobility in Italia ha preso quindi in esame un campione di 50 città, tra le quali tutti i capoluoghi di Regione, i capoluoghi delle due province autonome e quei capoluoghi di provincia con una popolazione che supera i 100 mila ...