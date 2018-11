Isola del Giglio | la tromba marina ripresa dal traghetto Toremar

Turiste belghe Isolate per 4 giorni in Valtellina - lo sfogo delle ragazze : “abbandonate al buio e al freddo senza nessuno che si interessava a noi” : C’erano anche tre giovani Turiste belghe tra le 40 persone isolate dall’ondata di Maltempo in Val d’Arigna, nel territorio comunale di Ponte in Valtellina (Sondrio). Maria, Julie e Ann Sophie, questi i nomi delle tre ragazze provenienti dalla regione di Liegi, si sono lamentate di come e’ stata gestita l’emergenza-Maltempo dalla macchina dei soccorsi valtellinese. La strada che porta alla piccola frazione di Arigna ...

Maltempo : alto Garda flagellato - frane Isolano la valle delle Cartiere : L’alto Garda fatica a rialzare la testa dopo il Maltempo che ha flagellato l’area una settimana fa. Il tributo maggiore lo stanno pagando gli abitanti di Tremosine (Brescia). Da sette giorni infatti la strada della Forra, Provinciale che dal bivio sulla Gardesana conduce sull’altopiano fino al borgo della Pieve, e’ chiusa al transito a causa di frane, smottamenti e caduta di alberi nel tratto centrale dove la lingua di ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni puntata 11 novembre : l’ombra dell’HIV sui giovani della fiction : L’Isola di Pietro 2 torna in onda la prossima settimana, l’11 novembre, con la quarta puntata in cui si continuerà a mettere insieme sul giallo della morte della compagna prima e della figlia di Silas poi. L’imprenditore sembra ormai pronto a collaborare con la polizia ma quando riceve la lettera di richiesta di riscatto cerca di fare tutto da solo per poi scoprire che si trattava solo di una falsa pista, il padre di Fabrizio ...

Allerta Meteo Sardegna - condizioni in peggioramento : criticità arancione in gran parte dell’Isola : Peggiorano le condizioni Meteo in Sardegna, dove la protezione civile regionale in tarda mattinata ha diffuso preallarme di livello arancione (criticita’ moderata) per rischio idrogeologico esteso a tutta la parte meridionale e orientale dell’isola, inclusa l’intera Gallura. L’Allerta e’ previsto dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domenica. L'articolo Allerta Meteo Sardegna, condizioni in peggioramento: ...

Maltempo in Veneto - l’appello del Governatore Zaia : “8 frazioni Isolate - non abbandonate la montagna “ : Il sopralluogo di stamane del Presidente del Veneto, Luca Zaia, nella zona del Bellunese martoriato dal Maltempo ha fornito “contezza” della tragedia che si è consumata il 27 ottobre. Accompagnato dal Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli e dall’assessore Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’unità di crisi attivata dalla Regione, il Governatore ha fatto il punto della situazione. “Sono ancora 8 le ...

Traghetti Sardegna per visitare il set dell’Isola di Pietro e non solo : E’ tornata L’isola di Pietro 2. Un boom di ascolti per la serie coprodotta da RTI e Lux Vide. Vincente

L’Uomo del Giorno : Marco Sau - attaccante del Cagliari - da 7 anni sull’Isola : Marco Sau è nato a Sorgono, il 3 novembre 1987, è un calciatore italiano, attaccante del Cagliari. Nell’estate del 2012 torna al Cagliari dopo essere stato nelle giovanili. Durante questo periodo il Foggia, tramite la finanziaria controllante il club pugliese, deposita al tribunale della stessa città un ricorso contro il Cagliari in modo da ottenere il sequestro del cartellino del giocatore, atto ad impedire l’utilizzo o la ...

Nordest in ginocchio : frane nel Bellunese - paesi Isolati | Sabato la piena del Po | In Sardegna donna uccisa da un fulmine : Italia ancora nella morsa del maltempo. Piogge e venti di burrasca su gran parte del Paese ma a preoccupare è soprattutto il Veneto dove l'allerta è rossa CLICCA E MANDA FOTO O VIDEO OPPURE TWITTALI CON #TGCOM24FOTO

**Maltempo : Belluno - strade bloccate a causa delle frane - paesi Isolati** : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Continua a piovere nel bellunese, e la situazione peggiora di ora in ora sul fronte della viabilità e dei collegamenti a causa delle frane, con il terreno già impregnato che non tiene più. Da questa mattina la strada tra Cencenighe e Agordo è bloccata appunto da una fra

Maltempo - frana nel Bellunese : 3 comuni Isolati. I boschi delle Dolomiti sfigurati da pioggia e vento. Zaia : ‘Siamo in ginocchio’ : Il Maltempo non dà tregua e i disagi per la pioggia e il vento dei giorni scorsi si sommano alle preoccupazioni per le perturbazioni in corso e in arrivo. Oltre ai morti, quattro solo giovedì in Alto Adige e Val d’Aosta che si sommano alle dodici vittime di inizio settimana, ci sono i danni al territorio. Venerdì mattina una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel ...

Francesco Arca inviato dell’Isola dei Famosi? La sua risposta : L’Isola dei Famosi: Francesco Arca inviato? Parla lui Durante le ultime ore era stata lanciata da Chi e poi era successivamente circolata a macchia d’olio sul web la notizia sul possibile sbarco di Francesco Arca all’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, non sarebbe stato un semplice naufrago della nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi, ma avrebbe ricoperto un ruolo di tutto rispetto: ...

Maltempo - riaperta strada della Valmalenco : raggiungibili i 5 comuni Isolati : Alle 20 di oggi si e’ spezzato l’isolamento e l’unica strada che collega la Valmalenco al capoluogo e al resto della Valtellina, seppure a senso unico alternato, e’ stata riaperta al traffico in serata per gli oltre 6 mila residenti di 5 comuni della vallata alpina dopo la frana che lunedi’ sera aveva interrotto la circolazione nel territorio del Comune di Torre Santa Maria (Sondrio). Molti abitanti che volevano ...

Maltempo : Giglio Isolato da tre giorni - danni al porto e alle spiagge più famose dell’Isola : danni ingenti al versante orientale dell’Isola del Giglio (Grosseto) letteralmente flagellato da una mareggiata di scirocco con raffiche di vento che hanno sfiorato i 120 chilometri orari. Onde alte fino a sette metri hanno danneggiato la parte interna ed esterna nel tratto terminale della diga foranea a Giglio porto e una parte di muro delle cosiddette “finestrelle”. Completamente divelto il parapetto ed una parte della strada ...

Maltempo Lombardia : paesi Isolati per smottamenti in Valtellina - 180 persone bloccate al Passo dello Stelvio : Notte intensa per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con oltre 50 interventi sull’intero territorio per frane, allagamenti, alberi caduti sulle strade. Un intervento ha riguardato la frana nel territorio di Torre Santa Maria che ha isolato oltre 6 mila abitanti per un’intera notte, con l’isolamento che permane tuttora, per l’esondazione dell’Adda a Piantedo, per lo smottamento a Santa Caterina ...