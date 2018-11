Irama e Giulia De Lellis si sono Fidanzati! Ora Spuntano le sue Ex!

gossipnews.tv

: Vi ricordo gli appuntamenti ?? - Mercoledì: articolo con Giulia e Irama su Chi - Mercoledì: Irama (e Giulia?) al… - trash_italiano : Vi ricordo gli appuntamenti ?? - Mercoledì: articolo con Giulia e Irama su Chi - Mercoledì: Irama (e Giulia?) al… - imshookethsis : RT @ansiolitic4: ma che è oh tutti che si fidanzano irama e giulia de lellis fabrizio corona e asia argento elettra lamborghini e afrojack… - JustToFitIn : RT @trash_italiano: Vi ricordo gli appuntamenti ?? - Mercoledì: articolo con Giulia e Irama su Chi - Mercoledì: Irama (e Giulia?) al #Ma… -

(Di martedì 6 novembre 2018)è un artista emergente nel panorama musicale, ma ultimamente le sue scelte amorose stanno facendo adirare le sue ex fidanzate. Ecco in che maniera è stato smascherato! In questi giorni le pagine di gossip ed i migliori portali web riportano la seguente notizia:Desifidanzati. I due piccioncini hanno ufficializzato la loro relazione, durante le registrazioni del programma d’intrattenimento, “Tu Si Que Vales”. E’ la stessa Maria De Filippi che lancia la notizia bomba, la nuova fiamma del cantante, è seduta tra il pubblico. Le telecamere, inquadrano per l’appunto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.però è totalmente ignara del fatto che Filippo Maria Fanti sia fidanzato con altre ragazze. Tali dichiarazioni al momento, non sarebbero mai state smentite dal musicista. A quanto pareha creato un vero e ...