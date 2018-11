Irama e Giulia De Lellis in love | la conferma arriva da Maria De Filippi

Giulia De Lellis esce allo scoperto con Irama : Giulia De Lellis e Irama sono una coppia. Prima è spuntata la foto della De Lellis a di Irma a cena insieme. Poi ci ha pensato Maria De Filippi ad ufficializzare il gossip, durante le registrazioni di “Tu si que Vales”, quando ha chiesto a Irama se fosse fidanzato e si è vista tra il pubblico proprio Giulia. A fugare ogni dubbio è infine arrivato il bacio appassionato pubblicato da “Chi”. L’amore con la De Lellis è ...

Irama e Giulia De Lellis - il sospetto dietro la loro relazione : Tutto falso : La notizia di una presunta relazione tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis e l'ultimo vincitore del talent-show Amici Irama è rimbalzata sulla rete e ha fatto, e fa tutt'ora, ancora molto discutere. Sì perché il parere comune nato in tanti utenti è quello che il Tutto sia stato organizzato per esigenze di agenzia dato che i due ragazzi fanno entrambi parte della Newco, l'agenzia di Francesco Facchinetti. Come riportato ...

Chi è Irama - il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis è di nuovo innamorata. Il fidanzato della star di Instagram, arrivato dopo la rottura con Andrea Damante, è Irama, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Classe 1995, Irama si chiama in realtà Filippo Maria Fanti. Il suo nome d’arte deriva da una parola malese che vuol dire “ritmo”. Originario di Carrara, il cantante vive ormai da anni a Monza, dove ha iniziato a studiare musica sin da piccolo, ...

Giulia De Lellis e Irama - arriva la prima dedica di lui : spunta la foto del bacio : Giulia De Lellis e Irama, spunta la foto del bacio: sui social arriva la prima dedica del cantante Gli appassionati di gossip hanno tutti gli occhi puntati sulla coppia del momento, ovvero quella formata da Giulia De Lellis e Irama. Dopo le prime indiscrezioni trapelate ieri mattina, qualche ora dopo, con un video pubblicato su […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama, arriva la prima dedica di lui: spunta la foto del bacio proviene da ...

Anticipazioni Tu si que vales 10 novembre 2018 : ospiti Irama con Giulia De Lellis | VIDEO : E’ ufficiale Irama e Giulia De Lellis sono una nuova coppia. Il cantante vincitore di Amici sarà ospite a Tu si que vales sabato prossimo, così come annunciato su Witty tv e sulla pagina Facebook del programma. Insieme a lui, però, nascosta in studio fra il pubblico vi sarà anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, infatti, l’influencer ed il ...

Giulia de Lellis e Irama sono fidanzati? la foto del bacio e i retroscena : Dalla giornata di ieri sono due le notizie che stanno scuotendo il mondo gossip, la prima è sicuramente la fine della storia fra Elisa Isoardi e Matteo Salvini mentre la seconda riguarda il cantante Irama e l'esperta di tendenze Giulia de Lellis che dopo la storia con Andrea Damante avrebbe ritrovato l'amore fra le braccia del cantante partecipante un anno fa alla diciassettesima edizione di Amici.Il condizionale è d'obbligo ma le cose ...

Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati - tutte le sue ex si scagliano contro di lui : “Falsità e incoerenza - questo è quello che sei” : È ufficiale: Irama e Giulia De Lellis sono fidanzati. A rivelare pubblicamente la loro relazione è stata Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di Tu Si Que Vales: “So che ti sei fidanzato…” gli ha chiesto la padrona di casa. Lui è scoppiato a ridere e le telecamere hanno prontamente inquadrato una raggiante De Lellis tra il pubblico. Come se non bastasse poi, il settimanale Chi li ha pizzicati durante una cena ...

Irama-gate - dopo Il fidanzamento con Giulia De Lellis spuntano 5 ragazze che accusano il vincitore di Amici : Irama e Giulia De Lellis si sono fidanzati ma questo fidanzamento sta scatenando un putiferio. Ben 5 ragazze sono uscite fuori dopo l'ufficializzazione di questa relazione e hanno puntato il dito ...

Giulia De Lellis e Irama : è amore (Il bacio) : Le voci si rincorrevano da giorni, ma ora sua santità del gossip Alfonso Signorini tira fuori le prove certe. Delle foto di baci appassionati, che saranno pubblicate sul nuovo numero di Chi in edicola da mercoledì 7 novembre 2018, e che testimoniano il nuovo amore nato tra l’ex corteggiatrice di Uomni&Donne ed ex Gf Vip Giulia De Lellis e il cantante, ex Amici, Irama (al secolo Filippo Maria Fanti) Due creature nate e partorite dalla ...

Tu Si Que Vales : durante la registrazione - Irama e Giulia De Lellis ufficializzano la loro storia d’amore. Guarda il VIDEO : Irama e Giulia De Lellis hanno ufficializzato la loro storia d’amore in TV, durante l’ultima registrazione di Tu Si Que Vales. “So che ti sei fidanzato, ho visto qualcuno. Qualcuna, scusami” ha dichiarato Maria... L'articolo Tu Si Que Vales: durante la registrazione, Irama e Giulia De Lellis ufficializzano la loro storia d’amore. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis ha un nuovo amore : fotografata tra le braccia di Irama. Guarda le FOTO : La storia d’amore fra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha fatto sognare un po’ tutti, chi più e chi meno. Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip hanno fatto emozionare i telespettatori.... L'articolo Giulia De Lellis ha un nuovo amore: FOTOgrafata tra le braccia di Irama. Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis bacia Irama : flirt costruito a tavolino? : Irama e Giulia De Lellis: spunta il bacio (FOTO) Il giornalista Gabriele Parpiglia lo aveva promesso sin da ieri e oggi è finalmente arrivata. La foto del bacio tra Giulia De Lellis e Irama è da pochi minuti online e lo scatto con ogni probabilità sarà la copertina del nuovo numero di Chi che uscirà domani in tutte le edicole. L’ex fidanzata di Andrea Damante sembrerebbe essere tornata finalmente serena tra le braccia dell’ultimo ...

Irama e Giulia de Lellis - la De Filppi svela il gossip a Tu si Que Vales : Maria De Filippi l'aveva già spifferato a Tu si Que Vales. In un video pubblicato da Witty che rivela un'anticipazione della prossima puntata, la De Filippi aveva detto a Irama: 'So che ti sei ...

Giulia De Lellis e Irama si sono fidanzati - arriva la conferma da Maria De Filippi e le foto da "Chi" : Ieri la conferma da Witty con un'anteprima della settima puntata di 'Tú Sí Que Vales' che non lascia più spazio ai dubbi.