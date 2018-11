Irama e Giulia De Lellis | il sospetto dietro la loro relazione | Tutto falso

liberoquotidiano

(Di martedì 6 novembre 2018) La notizia di una presuntatra l'ex corteggiatrice di Uomini e DonneDee l'ultimo vincitore del talent-show Amiciè rimbalzata sulla rete e ha fatto, e fa tutt'ora, ancora molto discutere. Sì perché il parere comune nato in tanti utenti è quello che ilsia stato organizzato per esigenze di agenzia dato che i due ragazzi fanno entrambi parte della Newco, l'agenzia di Francesco Facchinetti. Come riportato anche dal sito Davidemaggio.it, alla base ci sarebbero le pessime vendite del nuovo album di, Giovani, che è stato primo in classifica nella settimana d'uscita per poi calare alla già dalla seconda settimana. Per ovviare a questo problema, l'agenzia avrebbe pensato di sfruttare la potenza social diper aiutare il giovane cantante con le vendite del suo album.