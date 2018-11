Intesa Sp | Messina | nei 9 mesi il miglior risultato dal 2008

Intesa Sanpaolo - Carlo Messina primo banchiere in Europa : Carlo Messina è il primo banchiere in Europa e tra i migliori al mondo . Lo rivela una classifica stilata dalla Harvard Business Review ; la prestigiosa rivista dell'Università statunitense di Harvard ...

Harvard : Messina - Intesa Sanpaolo - è il quarto banchiere al mondo : La classifica valuta ogni anno i migliori Ceo al mondo in un'ottica di lungo periodo, prendendo in considerazione le performance sia in termini di reddittività sia secondo i parametri ESG, ovvero di ...