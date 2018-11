Intervento setto nasale deviato e turbinati | come funziona e quanto dura la convalescenza

correttainformazione

: @jindeIion Immaginate confondere un intervento di chirurgia estetica con un intervento di correzione al setto respiratorio, ugh - asterpjm : @jindeIion Immaginate confondere un intervento di chirurgia estetica con un intervento di correzione al setto respiratorio, ugh - yunkkie : non credevo che sottoporsi ad un intervento chirurgico per un setto deviato equivalesse a rifarsi il naso ma devo ridere giusto -

(Di martedì 6 novembre 2018) Non c’è bisogno di ricordareil naso sia fondamentale per la vita di un essere umano: tuttavia a volte si possono presentare dei problemi che lo riguardano e che devono essere risolti, anche chirurgicamente, per evitare problematiche più serie. Una di queste complicazioni può riguardare il: quando infatti un naso presenta tali caratteristiche, può dare vita in alcuni casi a sintomi e patologie più o meno gravi. In questo caso urge unchirurgico ale ai; vediamo allora nel dettaglioun’operazione simile elal’? Il naso non serve solo a respirarepossono intuire tutti: è un ottimo strumento per filtrare l’aria che respiriamo e si rende ovviamente necessario per dei polmoni che funzionino bene. Ma da che cosa è ...