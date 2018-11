Inter | piace De Paul dell’Udinese | il giocatore ha appena rinnovato con i friulani

Napoli - torna di moda Cavani? "Interesse fa piacere - ma per ora non ci penso" : C'è voglia di crederci. Soprattutto dopo l'apertura fatta da Aurelio De Laurentiis a proposito di un eventuale ritorno di Edinson Cavani. Questione di soldi, ovviamente. Se l'attaccante del Psg ...

Cavani si appresta a tornare al San Paolo da avversario : “l’Interesse del Napoli fa piacere” : Edinson Cavani corteggiato da diverse sessioni di mercato dal Napoli del patron De Laurentiis, la querelle non è affatto conclusa Edinson Cavani ieri sera è stato premiato con il Golden Foot 2018. Il campione del Psg, a margine della premiazione, ha parlato anche delle voci di mercato e del suo ritorno a Napoli da avversario nella prossima gara di Champions League: “Andremo al San Paolo per giocarcela ma così sarà per loro. tornare ...

Conte e Grillo chiudono Italia 5 Stelle. Bonafede : “Che piacere bloccare legge su Intercettazioni”. Trenta : “Verità per Cucchi” : Ha aperto Luigi Di Maio, chiude Italia 5 stelle al Circo Massimo Beppe Grillo. La seconda giornata della manifestazione dei 5 stelle è dedicata alle agorà, ma soprattutto agli interventi dei big dal palco. Ci sono il ministro della Cultura e la ministra delle Difesa, ma debutta anche il premier Giuseppe Conte per la prima volta di fronte agli attivisti a 5 Stelle. Tra un intervento e l’altro è salito sul palco Cristiano De Andrè che ha ...

Barcellona - Leo Messi salta l’Inter per infortunio : sui social spunta il… dispiacere del club nerazzurro [FOTO] : L’attaccante argentino salterà la partita tra Barcellona e Inter, una notizia che ha spinto il club nerazzurro ad inviare un tweet di vicinanza alla Pulce La frattura del radio del braccio destro riportata nel corso del match con il Siviglia obbligherà Lionel Messi a star fermo per tre settimane, saltando dunque il match di Champions con l’Inter e il Clasico con il Real Madrid. Una notizia pessima per Valverde, che dovrà fare a ...

Skriniar : 'L'Interesse di Mourinho fa piacere - ma sono felice all'Inter. Vogliamo fare punti a Barcellona' : Anche se è uno degli allenatori più famosi, più bravi e più grandi del mondo, non è qualcosa a cui penso, perché gioco per l'Inter e sono felice qui'. CHAMPIONS - 'È fantastica, è la prima volta che ...

Inter - Roma e Milan pronte a svenarsi per Barella : "L'Interesse dei grandi club fa piacere" : Il centrocampista del Cagliari non si sbilancia: "Al momento resto concentrato sul campionato, poi..."

L'Inter guarda in Croazia : oltre a Modric piace Sunjic : MILANO - L' Inter guarda sempre alla Croazia . Un po' perché molte delle sorti della stagione passano dalla verve dei tre vice campioni del Mondo, ovvero Vrsaljko , che non dovrà far rimpiangere Cancelo,, Brozovic , che deve confermarsi ai livelli, altissimi, degli ultimi mesi della stagione scorsa, e Perisic , che deve tornare a sfornare ...

Lazio - Milinkovic : "Fa piacere l'Interesse di Mourinho - ma sto bene a Roma" : Il centrocampista serbo commenta la visita del tecnico dello United per visionarlo. Intanto da Formello arrivano buone notizie su Lukaku

Moratti : 'Figc - ho detto no per rispetto. Marotta all'Inter mi piacerebbe' : Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a RMC Sport che sotterra l'ascia di guerra tra Inter e Juventus. "Il rapporto con Agnelli è sempre stato civile e affettuoso, lo conosco da ...

Inter - Moratti seppellisce l’ascia di guerra : “Juve - basta rancori. Marotta a Milano mi piacerebbe” : L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è Intervenuto a Maracana su RMC Sport, dichiarando che “il rapporto con Agnelli e’ sempre stato civile e affettuoso, lo conosco da quando era ragazzo. Continuare con quella polemica era anche abbastanza noioso“. Così l’ex numero uno nerazzurro mette fine a 12 anni di polemiche tra Inter e Juve a partire da Calciopoli. Moratti poi ha ripercorso l’idea di ...

Moratti : 'Figc? Per rispetto ho rifiutato. Marotta all'Inter mi piacerebbe' : Ora a parlare è il diretto interessato, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che a Rmc Sport ha spiegato le ragioni del rifiuto: 'Non mi è sembrato corretto intraprendere questa strada per ...

Moratti : 'Juve - basta rancori. Mi piacerebbe Marotta all'Inter' : '' Non mi è sembrato giusto accettare , spazzando via chi aveva raccolto i voti' ', ha proseguito Moratti, intervistato da RMC Sport, riferendosi a Gabriele Gravina. ''Il rapporto con Agnelli è ...

Diretta/ Gozzano-Pro Piacenza (risultato live 0-2) streaming video e tv : Intervallo : Diretta Gozzano-Pro Piacenza, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Genoa - Piatek fa impazzire tutti : piace a Juve - Inter e Roma - ma… : Piatek FA impazzire tutti- Si scrive Krzysztof Piatek, si legge “gol”. Un inizio di stagione esaltante per l’attaccante del Genoa, attuale capocannoniere della Serie A. Tecnica, senso del gol e strapotere fisico. L’attaccante polacco ha già catturato su di se tutte le attenzioni delle big italiane, ma anche Europee. Un impatto devastante sul campionato italiano e […] L'articolo Genoa, Piatek fa impazzire tutti: ...