Inter non si arrende al Barça | Icardi agguanta il pari | 1-1 Napoli rimonta | 1-1 con il

Valentino Rossi - la ‘speranza’ Interista e quella gaffe su Messi : “ah Leo non gioca? Se lo vedo sugli spalti allora…” : Valentino Rossi intervistato, in versione tifoso, nel prepartita di Inter-Barcellona: il ‘Dottore’ spera nel successo dei nerazzurri e scopre dell’assenza di Messi appena prima di entrare Al Meazza si respira un’aria davvero particolare, quella che solo le notti dei big match di Champions League possono regalare: manca pochissimo e il suono dell’inconfondibile inno della Champions League darà il via alla sfida ...

Zeman a tutto tondo : "La Juve non ha rivali. L'Inter può giocarsela" : Zdenek Zeman , tecnico boemo, ha espresso le proprie opinioni riguardo le squadre italiane partecipanti alla Champions League ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione 'Maracanà'. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni. SulL'Inter ' Brozovic e Pjanic anno piedi un po' diversi, ma il croato sta facendo un buon lavoro. Il ...

Inter - Zanetti suona la carica : “Il Barcellona ha grande qualità - ma noi non deluderemo” : In una lunga Intervista concessa a Marca il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato della sfida di Champions di stasera, che vedrà i nerazzurri affrontare il Barcellona, e anche di mercato. L’ex capitano è convinto che gli uomini di Spalletti siano in grado di complicare la vita ai catalani: “Mi aspetto un match molto complicato, hanno qualità in tutte le loro linee, ma l’Inter ha tutte le condizioni per ...

Roma - Di Francesco avverte : “CSKA pericoloso - non mi Interessano le parole di Sousa” : Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla sfida contro il CSKA Mosca in Champions League. Domani la Roma potrebbe giocare con Florenzi imposizione più avanzata: “Con Florenzi alto si potrebbe essere più aggressivi perché lui è un giocatore più di gamba. Si può fare tutto, Florenzi alto è un’opzione, l’ho già fatto ma non dobbiamo cambiare mentalità e pensare di poter controllare le ...

Elisa Isoardi dopo l’addio a Salvini il gossip non mi Interessa : La storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è giunta al capolinea. L’ha annunciato la conduttrice in un post su Instagram nel quale riporta parole dolci ma inequivocabili: «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Con l’immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo». La love story tra la conduttrice Rai e il vicepremier si è conclusa tre mesi fa, ...

'Parole Paulo Sousa? Non mi Interessa' : ANSA, - ROMA, 6 NOV - ''Sinceramente le sue dichiarazioni non mi interessano per niente''. Nel corso della conmferenza Champions di Mosca in vista del confronto con il Cska, l'allenatore della Roma ...

Roma - Di Francesco : “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo Sousa non mi Interessa” : Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell’Olimpico contro il Cska: “Siamo arrivati un […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo ...

Inter-Barcellona e Napoli-Psg : 5 errori da non fare pensando di essere tornati grandi : Inter-Barcellona a San Siro e Napoli-Psg al San Paolo. Ore 21. Due stadi pieni, incassi record, 5,8 milioni quello dell'Inter che sbriciola ogni primato italiano, e grandi ascolti in televisione. ...

Noleggio a lungo termine - non solo auto : italiani Interessati per smartphone e giardinaggio : Il Noleggio a lungo termine conquista gli italiani, che dopo le automobili e gli smartphone lo esplorano per una miriade di altri beni: attrezzi per la manutenzione di casa e giardino, 11%,, ...

Isoardi e Salvini - addio social. Elisa : «Il gossip non mi Interessa. Se una storia finisce - finisce» : Il primo pensiero è stato: vuoi vedere che si tratta di una trovata per svincolarsi dalla pressione delle imminenti nomine Rai? Invece no: la storia d'amore tra Elisa Isoardi e Matteo...

Inter-Barcellona - Valverde : “Su Messi non ho ancora deciso” : “Mi aspetto un rivale più aggressivo rispetto al match del Camp Nou, con l’intenzione di fare possesso e non subire. Stanno facendo molto bene in Serie A. Ci aspettiamo l’Inter migliore possibile”. Lo dice l’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, in merito al match di domani sera a San Siro contro l’Inter, valido per la quarta […] L'articolo Inter-Barcellona, Valverde: “Su Messi non ho ancora ...

Inter-Barcellona - Valverde dà la sensazione di non voler rischiare Messi : Barcellona, Ernesto Valverde ha parlato dell’utilizzo di Messi, ponendo dei dubbi sulla sua presenza per evitare ricadute “Stiamo aspettando il parere dei medici. Potrebbe giocare ma non ne siamo certi”. L’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, non scioglie il dubbio sulla presenza in campo di Lionel Messi nel match di domani sera a San Siro contro l’Inter, valido per la quarta giornata di Champions ...

Porsche non Interessata a entrare in F1 : La Porsche non sta lavorando a un team di F1 e anche Lamborghini, un altro brand Volkswagen, ha escluso l’ingresso nello sport, come dichiarato dal presidente e AD Stefano Domenicali ad Auto Bild: “L’investimento necessario solo per partecipare, per non parlare di vincere, è troppo alto. Finché in F1 ci sarà una società divisa in […] L'articolo Porsche non interessata a entrare in F1 sembra essere il primo su ...

Tony Cannone : 'La 'faida' Interna alla maggioranza blocca l'attività del Comune' : Quest'ultima dimostrazione della incapacità di questa amministrazione, non solo all'attività amministrativa, ma alla capacità politica, dà l'esatta dimensione di quanto poco interessi il benessere ...