Inter | Icardi sul gol | “Un po’ fortunato | ma ci abbiamo creduto Vecino un amuleto”

Icardi risponde a Malcom - Inter pari d’oro col Barcellona : L’Inter fa pari con il Barcellona. E’ 1-1, in gol Malcom al 38’ della ripresa, a rimettere i conti a posto è Icardi al 42’ che sigla l’1-1. Nel mentre il Tottenham batte per 2-1 il Psv. Ora la classifica del gruppo B recita: Barcellona 10, Inter 7, Tottenham 4, Psv ultimo con 1 punto. ...

Inter - batticuore da Champions! Dalla beffa al boato del Meazza in 4 minuti : un pari d’oro nel segno di Icardi : L’Inter ferma il Barcellona al Meazza sull’1-1: al gol di Malcom risponde Mauro Icardi in un finale da batticuore Emozioni da Champions League. Brividi, ansia e adrenalina che solo le competizioni europee sanno regalare a chi dal calcio ne è dipendente. Basta chiederlo ai 73.500 spettatori che hanno riempito lo stadio Meazza in San Siro, nel martedì che ha dato il via al quarto turno di Champions Leaghe: l’incasso più ...

Pagelle Inter-Barcellona - 1-1 : i voti della partita. Handanovic il migliore dei nerazzurri - Icardi decisivo come sempre : L’Inter soffre per 90′, ma alla fine ne esce con un buonissimo punto dalla durissima partita di San Siro con il Barcellona, valida come quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora una volta è Mauro Icardi ad essere decisivo, dopo una partita anonima: l’argentino risponde a Malcom e fa volare la banda di Luciano Spalletti, sempre più seconda nel proprio raggruppamento. Pagelle INTER – BARCELLONA ...

Inter - Javier Zanetti : “Real su Icardi? Nulla di vero. La Champions un punto di partenza” : Javier Zanetti, ex giocatore e dirigente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una lunga Intervista al quotidiano spagnolo Marca. L’ex capitano ha fatto il punto sul mercato, ribadendo che i neroazzurri non hanno nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello Mauro Icardi: “E’ il nostro capitano e il nostro punto di riferimento, inoltre è molto […] L'articolo Inter, Javier Zanetti: “Real su ...

Inter - la guida con scherzo per i tifosi del Barça : Messi si traduce Icardi : Si passa dal "fammi una birra alla spina" a "che tifosi spaziali", ma il meglio arriva alla fine quando "Messi es el mejor del mundo" viene tradotto come "Icardi è il più forte del mondo". Dall'...

Inter - senti Altobelli : 'Icardi tra i migliori al mondo. Più facile vincere la Champions che il campionato' : Icardi è uno dei 5 attaccanti più forti al mondo'. SULLO SCUDETTO - 'Con questa Juve vincere è molto difficile, ma quando l'Inter sente la musichetta della Champions cambiamo il nostro rendimento. ...

Inter - viva il gol "made in Italy". Out Icardi? Gagliardini-Politano show : Come Fabio Grosso, passato dal Palermo all'Inter appena prima della cavalcata azzurra ed eroe ai campionati del Mondo. I numeri non sono tutto: nerazzurri-azzurri ce ne sono stati, e anche decisivi. ...

Wanda Nara si fa notare a San Siro : l’Inter stravince e la moglie di Icardi sfoggia un look colorato [GALLERY] : Wanda Nara a San Siro per la partita tra Inter e Genoa si fa notare per il suo outfit colorato: ecco il look scelto dalla moglie di Icardi per il match di Serie A Wanda Nara non adora passare inosservata. Dopo i completini nerazzurri indossati per recarsi a San Siro (VEDI QUI), la moglie di Icardi ha deciso di indossare un più colorato look allo stadio in cui ha abbinato una borsa fucsia ad un maglione rosso. La bellissima dolce metà di ...