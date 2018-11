Inter | batticuore da Champions! Dalla beffa al boato del Meazza in 4 minuti | un pari

sportfair

(Di mercoledì 7 novembre 2018) L’ferma il Barcellona alsull’1-1: al gol di Malcom risponde Mauro Icardi in un finale daEmozioni da Champions League. Brividi, ansia e adrenalina che solo le competizioni europee sanno regalare a chi dal calcio ne è dipendente. Basta chiederlo ai 73.500 spettatori che hanno riempito lo stadioin San Siro, nel martedì che ha dato il via al quarto turno di Champions Leaghe: l’incasso più alto di sempre, circa 5.8 milioni di euro, per-Barcellona. Avversario temibile, anche senza Leo Messi, per un’che nella sfida di qualche settimana fa ha subito una netta ripassata per 3-0. I nerazzurri però arrivano alla partita di ritorno in grande fiducia, forti di 7 successi consecutivi in campionato e con un ambiente che crede fermamente nell’impresa. Good vibes che dagli spalti si trasmettono in campo. Nonostante la ...