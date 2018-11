Inter-Barcellona | Spalletti | “La reazione dopo il gol è stata fondamentale”

Champions League : Inter-Barcellona 1-1 : 90'+3 - FINISCE QUI! #InterBarça 1-1!#InterBarcellona #UCL pic.twitter.com/xSgtcVrbK3— Inter @Inter 6 novembre 2018 FULL-TIME: @HKane comes to the rescue with a late brace at Wembley to secure three points and keep our @ChampionsLeague campaign alive. #COYS pic.twitter.com/PsWUNN4qnR— Tottenham Hotspur @SpursOfficial 6 novembre 2018 45 + 3 FINALE! Inter-Barcellona 1-1: nel finale Malcom porta avanti i blaugrana, ma Icardi realizza a 4 dal ...

Spalletti : "Un'Inter coraggiosa - ma il Barcellona in palleggio è unico" : Luciano Spalletti se la ride. La sua Inter ha sofferto, ma alla fine è riuscita fermare il grande Barcellona , strappando con i denti il pareggio. Un punto d'oro firmato Mauro Icardi nel finale. "...

Inter-Barcellona - le pagelle : Perisic spaventa i catalani - Radja stavolta sbaglia tanto : SUAREZ 6.5 Attualmente è il miglior centravanti del mondo. Tiene sempre in apprensione la difesa dell'Inter. COUTINHO 7 Bellissime le sue combinazioni con Arthur e Suarez. MALCOM 7 Appena entra, ...

Inter-Barcellona 1-1 - Champions League : Icardi risponde a Malcom nel finale - punto prezioso a San Siro : L’Inter è riuscita a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona nel big match della quarta giornata di Champions League. Nella bolgia di San Siro, i nerazzurri hanno tenuto testa ai blaugrana e hanno portato a casa un punto preziosissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti salgono a quota 7 punti in classifica e conservano tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha battuto il PSV Eindhoven, ...

L'Inter riprende il Barcellona con Icardi : finisce 1-1 al Meazza : L'Inter di Luciano Spalletti si dimostra un osso davvero duro per tutti in questa Champions League e lo testimonia l'1-1 finale maturato contro il Barcellona di Ernesto Valverde. La partita è stata intensa e comandata per lunghi tratti dai blaugrana con i nerazzurri che non hanno disdegnato a tentare di giocare, imbastendo anche qualche buona trama. Le parate di Handanovic e l'imprecisione dei giocatori blaugrana hanno permesso alL'Inter di ...

Pagelle Inter-Barcellona - 1-1 : i voti della partita. Handanovic il migliore dei nerazzurri - Icardi decisivo come sempre : L’Inter soffre per 90′, ma alla fine ne esce con un buonissimo punto dalla durissima partita di San Siro con il Barcellona, valida come quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora una volta è Mauro Icardi ad essere decisivo, dopo una partita anonima: l’argentino risponde a Malcom e fa volare la banda di Luciano Spalletti, sempre più seconda nel proprio raggruppamento. Pagelle INTER – BARCELLONA ...

Inter-Barcellona 0-0 live : fase di equilibrio a San Siro : Inter-Barcellona diretta live – Quindici giorni dopo la sfida in Spagna, vinta 2-0 dai padroni di casa, Inter e Barcellona si ritrovano contro a “San Siro”. Via di mezzo tra 4-2-3-1 e 4-3-3 per i nerazzurri, con Spalletti che rilancia Nainggolan dall’inizio: il belga si divide tra il ruolo di mezzala sinistra e quello di trequartista. Solito 4-3-3 per gli ospiti, che rispetto al “Camp Nou” presentano una ...

Tutti pazzi per Valentino Rossi a San Siro : è il Dottore la vera stella di Inter-Barcellona [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa a San Siro: il Dottore allo stadio per la sfida di Champions League Inter-Barcellona Valentino Rossi è la vera stella di Inter-Barcellona. Rientrato in Italia dopo un tostissimo trittico asiatico, pronto a rilassarsi in vista dell’ultima sfida di una stagione 2018 davvero complicata, il Dottore è oggi in tribuna a San Siro per assistere alla sfida di Champions League. Sorrisi ed incontri speciali per ...