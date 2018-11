Inter-Barcellona 1-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Inter-Barcellona 1-1 - Champions League : Icardi risponde a Malcom nel finale - punto prezioso a San Siro : L’Inter è riuscita a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona nel big match della quarta giornata di Champions League. Nella bolgia di San Siro, i nerazzurri hanno tenuto testa ai blaugrana e hanno portato a casa un punto preziosissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti salgono a quota 7 punti in classifica e conservano tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha battuto il PSV Eindhoven, ...

L'Inter riprende il Barcellona con Icardi : finisce 1-1 al Meazza : L'Inter di Luciano Spalletti si dimostra un osso davvero duro per tutti in questa Champions League e lo testimonia l'1-1 finale maturato contro il Barcellona di Ernesto Valverde. La partita è stata intensa e comandata per lunghi tratti dai blaugrana con i nerazzurri che non hanno disdegnato a tentare di giocare, imbastendo anche qualche buona trama. Le parate di Handanovic e l'imprecisione dei giocatori blaugrana hanno permesso alL'Inter di ...

Champions League : Inter Barcellona 0-0 - Napoli PSG 1-1 LIVE : In campo Napoli PSG 1-1 e Inter Barcellona 0-0 LA CRONACA DA MILANO Napoli-Paris Saint-Germain 1-1 : al 17' del st, Buffon stende Callejon in area, dal dischetto Insigne realizza imparabilmente ...

Pagelle Inter-Barcellona - 1-1 : i voti della partita. Handanovic il migliore dei nerazzurri - Icardi decisivo come sempre : L’Inter soffre per 90′, ma alla fine ne esce con un buonissimo punto dalla durissima partita di San Siro con il Barcellona, valida come quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora una volta è Mauro Icardi ad essere decisivo, dopo una partita anonima: l’argentino risponde a Malcom e fa volare la banda di Luciano Spalletti, sempre più seconda nel proprio raggruppamento. Pagelle INTER – BARCELLONA ...

Tutti pazzi per Valentino Rossi a San Siro : è il Dottore la vera stella di Inter-Barcellona [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi star indiscussa a San Siro: il Dottore allo stadio per la sfida di Champions League Inter-Barcellona Valentino Rossi è la vera stella di Inter-Barcellona. Rientrato in Italia dopo un tostissimo trittico asiatico, pronto a rilassarsi in vista dell’ultima sfida di una stagione 2018 davvero complicata, il Dottore è oggi in tribuna a San Siro per assistere alla sfida di Champions League. Sorrisi ed incontri speciali per ...

Inter-Barcellona - i tifosi nerazzurri intonano l’inno della Champions [VIDEO] : Inter-Barcellona, i tifosi nerazzurri intonano l’inno della Champions – La partita tra Inter e Barcellona era attesa da anni dal pubblico di fede nerazzurra. Troppi e lunghi i 6 anni e mezzo di distanza dall’ultima partita giocata dall’Inter nell’Europa che conta. Dopo l’esordio europeo casalingo contro il Tottenham, i tifosi hanno potuto riassaporare i tempi andati con l’arrivo a “San ...

LIVE Pagelle Inter-Barcellona - Champions League in DIRETTA : i voti della partita : Pagelle INTER – BARCELLONA INTER Handanovic, voto 6: Vrsaljko, voto 6: Skriniar, voto 6: De Vrij, voto 6: Asamoah, voto 6: Vecino, voto 6: Brozovic, voto 6: Politano, voto 6: Nainggolan, voto 6: Perisic, voto 6: Icardi, voto 6: BARCELLONA Ter Stegen 6; Sergi Roberto 6, Pique 6, Lenglet 6, Jordi Alba 6; Arthur 6, Busquets 6, Rakitic 6; Dembele 6, Luis Suarez 6, Coutinho 6. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...