Intelligenza artificiale | strumento di vita o di morte? All' università un focus sulle

Quali film andrete a vedere in futuro? L’Intelligenza artificiale lo saprà prima di voi : La casa di produzione 20th Century Fox intende usare l’intelligenza artificiale per prevedere Quali film vorremo vedere. L’idea di partenza è semplice: molti film sono una scommessa, qualche volta si vince, altre si perde. Peccato che produrre film costi tantissimo, e che se si potesse prevedere il futuro si farebbero solo scommesse vincenti. Grazie all’intelligenza artificiale il futuro a quanto pare si può predire: basta ...

I vestiti li disegna l'Intelligenza artificiale : 8 by Yoox è la collezione più innovativa dell'anno : Moda e tecnologia: se lo stylist ha un'intelligenza artificiale Leggi Se fino a ieri nelle case di moda esisteva una fase di ricerca durante la quale stilisti e collaboratori giravano il mondo alla ...

WOBI 2018 - Capgemini : 'investimenti importanti in Intelligenza artificiale' : Il manager ha definito l'appuntamento un ' pensatoio ' dove far confluire tante idee e cercare di capire come sfruttarle al meglio per l'economia e il futuro dell'Italia. Falleni ha inoltre parlato ...

Unione Europea - Intelligenza artificiale per scoprire chi mente alle frontiere. Gli esperti : "Pseudoscienza" : I test inizieranno a breve in Ungheria, Lettonia e Grecia e dureranno sei mesi. Il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di Horizon 2020

Ai Worklab 2.0 - roadshow per nuovi talenti Intelligenza artificiale : Roma, 5 nov., askanews, - Prenderà il via giovedì 8 novembre a Napoli, presso l'Università Federico II, Corso Nicolangelo Protopisani 70, il roadshow di AI Worklab 2.0, la seconda edizione del ...

Lenovo Air Wireless Bluetooth Headset : cuffie con antenna al grafene e Intelligenza artificiale : Nel corso della settimana appena conclusasi, Lenovo - il colosso cinese dell'informatica che controlla anche il brand Motorola e l'ex divisione hardware di IBM - è balzata agli onori della cronaca per la presentazione di un top gamma telefonico , il Lenovo Z5 Pro che , oltre a un frontale dominato per il 95% dal display, adotta anche uno scanner 'in-screen', ed una selfiecamera ...

Ha qualcosa da dichiarare? L’Intelligenza artificiale sarà a guardia delle frontiere doganali : L’intelligenza Artificiale potrebbe aiutare i controlli alle frontiere esterne dell’Unione Europea. Un progetto finanziato dall’UE sta mettendo a punto un’intelligenza Artificiale per capire se i viaggiatori mentono durante le dichiarazioni di prassi che si fanno in dogana. Una specie di macchina della verità, insomma, che smaschera i bugiardi analizzando le micro-espressioni sul loro volto. Per ora il computer partecipa ...

Per un giorno ho controllato i post su Facebook come fa la sua Intelligenza artificiale : Credit: TheDigitalArtist / Pixabay Bruxelles – Alzi la mano chi ha avuto, almeno una volta, dei problemi con un post su Facebook perché contrario alle linee guida. Alzi la mano chi ha pensato che l’intelligenza artificiale, o il personale incaricato della revisione, non fosse in grado di capire l’ovvio, cioè che il post era lecito. Ecco, mentre abbasso la mano per tornare a scrivere, vi dico che avevamo torto. Fare il revisore è ...

Non solo Z5 Pro : Lenovo annuncia le Air Wireless Bluetooth Headset con Intelligenza artificiale : In occasione della presentazione di Lenovo Z5 Pro, il produttore cinese ha lanciato anche un nuovo paio di cuffie Wireless dal prezzo contenuto. L'articolo Non solo Z5 Pro: Lenovo annuncia le Air Wireless Bluetooth Headset con intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

E-commerce 2019 - Intelligenza artificiale protagonista : Dallo shopping personalizzato con assistenti virtuali a consegne con i droni: come cambierà l’E-commerce del 2019 con l’IA

Spam addio - a gestire il marketing ci pensa l’Intelligenza artificiale : Aiutare le aziende a diminuire i costi e identificare i contenuti più adatti per il proprio pubblico: con questo scopo nasce GhostWriter, la prima piattaforma italiana di content marketing strategy basata su intelligenza artificiale addestrata e pronta all’uso anche per chi di codici e algoritmi non se ne intende. Un lavoro lungo oltre 4 anni di ricerca che ha portato You Are My Guide, la startup italiana dietro GhostWriter, a collaborare con ...

Se menti quando denunci un furto non hai scampo - l’Intelligenza artificiale ti smaschera all’istante : Le bugie non allungano davvero il naso, ma se c’è l’intelligenza artificiale di mezzo hanno le gambe molto corte. Almeno è ciò che insegnano gli esperti di informatica dell’Università di Cardiff (Regno Unito) e dell’università Carlo III di Madrid. Hanno sviluppato VeriPol, un’intelligenza artificiale che sfrutta tecniche di analisi automatica del testo e di apprendimento automatico. L’obiettivo è identificare ...

Intelligenza artificiale - a che punto è l'Italia : Roma, 30 ott., askanews, - l'Italia è quindicesima in Europa per potenzialità nell'Intelligenza artificiale, di poco sopra la media dei Paesi Ue ma ancora indietro sulle competenze, in particolar modo ...