Ingress | il reboot del primo gioco AR lanciato su Android e iOS

chimerarevo

: [Fonte: modifycando_com] Il “soft reboot” di Ingress è ufficialmente disponibile per tutti su Android e iOS (video) - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] Il “soft reboot” di Ingress è ufficialmente disponibile per tutti su Android e iOS (video) -

(Di martedì 6 novembre 2018) Niantic Labs si è fatto un nome a livello globale quando ha collaborato con Nintendo per creare Pokémon Go in realtà aumentata . Ma lo sviluppatore di giochi nato come startup interna di Google ha iniziato a sviluppare una delle leggi di più...