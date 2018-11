Indici di Borsa invariati | brinda Campari

Spread Btp-Bund verso quota 310 punti - ai massimi da fine maggio. Borsa in calo - banche sotto pressione Lo spread in diretta|Borsa : gli Indici : Il rendimento del Btp sfiora il 3,60%. Pesante Piazza Affari: -2,20 per cento, l’indice principale sotto i 20 mila punti. Per Monte dei Paschi, Banco Bpm e Carige perdite attorno ai 5 punti percentuali