India | scimmie killer uccidono un anziano a mattonate

(Di martedì 6 novembre 2018) Unno di 72 anni è stato ucciso da un branco diche lo ha preso a, colpendolo più e più volte.L'incredibile vicenda a Tikiri, in- nello stato dell'Uttar Pradesh - dove l'agricoltore vittima dell"ira dei primati stava raccogliendo della legna in un bosco. All"improvviso, il raid: l'uomo è stato colpito da una sassaiola di mattoni, che lehanno raccolto da un rudere lì presente.L"signore è stato sopraffatto dalla pioggia di laterizi, venendo colpito numerose volte in tutte le parti del corpo, dalla testa alle gambe. Per lui, purtroppo, non c"è stato nulla da fare: ha perso la vita in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.E ora, mentre i parenti chiedono giustizia, la polizia si trova a gestire un caso quantomeno singolare, visto che non si può certo arrestare e processare un branco di, come scri ve il The Times of ...