Indagini genetiche nella donna e riproduzione

fondazioneserono

(Di martedì 6 novembre 2018) L’infertilità femminile nel 10% circa dei casi è associata a cause, chemaggioranza delle situazioni vengono indagate solo al manifestarsi delle difficoltà di concepimento. In genere la richiesta discaturisce dopo una attenta valutazione anamnestica e clinica. I seguenti test, indipendentemente dalle tecniche applicate, hanno un duplice scopo: da una parte quello di valutare eventuali fattori genetici che possano avere un ruolo nel determinismo dell’infertilità, dall’altra quello di identificare possibili trasmissioni di malattie ai nascituri. Analisi del cariotipo Con l’“analisi del cariotipo” si valuta lo studio numerico e strutturale di tutti i cromosomi della cellula. Le cellule, in questo caso del sangue, vengono coltivate in vitro e poi analizzate. Una causa di infertilitàe nell’uomo può essere determinata da un’anomalia a livello ...