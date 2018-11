Indagine della Guardia di finanza su presunti illeciti in concorso dirigenti scuote

Adoc Brindisi.Gioco d'azzardo - resi noti i dati relativi alla prima Indagine epidemiologica condotta dall'Istituto superiore della sanità ... : L'Adoc ritiene che la salute dei cittadini ed il benessere sociale ed economico delle famiglie pugliesi non possono essere oggetto di contrattazione politica e che tali tentativi vadano rigettati ...

Autostrada Valdastico : Indagine della Corte dei Conti La Finanza in Provincia - documenti sequestrati

Caso Cucchi - aperta una nuova Indagine : chi ha coperto i responsabili della sua morte? : Documenti modificati. Registrazioni sparite e poi ricomparse. Depistaggi. Testimoni ridotti al silenzio. La Procura di Roma indaga per fare luce sulle troppe zone d'ombra. Su L'Espresso in edicola 'La gerarchia della menzogna': per svelare la catena di omertà Chi tutela l’onore delle divise " Caso Cucchi, parla il carabiniere: "Lui ucciso, io isolato" " Ecco perché hanno massacrato Stefano Cucchi " La verità sulla morte di Stefano ...

Maltempo Sardegna : tre filoni di Indagine della Forestale : Sono tre i filoni di indagine seguiti dagli uomini del Nucleo investigativo della Forestale guidati dal commissario Fabrizio Madeddu, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla pm di Cagliari, Rosanna Allieri, sull’alluvione che ha colpito il sud Sardegna la scorsa settimana. Il fascicolo, al momento senza indagati, e’ stato aperto con le ipotesi di reato di disastro ambientale colposo e omicidio colposo, in relazione alla ...

Caso Claviere - migranti : Indagine pm su altro sconfinamento della Francia in italia - : L'episodio, precedente a quello dei migranti fatti scendere in italia dalla gendarmeria , è avvenuto il 2 agosto. Due cittadini italiani sono stati fermati da 4 uomini armati che hanno chiesto loro i ...

A Roma un pezzo dell’Indagine della magistratura sulla passata gestione del Bari : Potrebbe essere trasferito a Roma un pezzo dell’indagine della magistratura barese sulla passata gestione del Bari Calcio. E’ quanto ritiene il Tribunale del Riesame di Bari che, rigettando l’istanza di dissequestro di alcuni documenti avanzata dai legali di Cosmo Giancaspro, ex patron della societa’ sportiva attualmente in liquidazione, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di ...

Coro della Cappella Sistina - il Papa licenzia il direttore dopo l’Indagine per riciclaggio - truffa e peculato : Papa Francesco ha licenziato il direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, monsignor Massimo Palombella. Bergoglio ha deciso che il 14 ottobre 2018 il salesiano dirigerà per l’ultima volta il Coro in occasione della messa delle canonizzazioni che si celebrerà in piazza San Pietro, durante la quale saranno proclamati santi anche Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero. Una decisione frutto di una contrattazione durata alcune settimane. ...

Pedopornografia online : effettuata una perquisizione in Valle Aosta - Nell'ambito di un'Indagine della Procura di Venezia sullo scambio in ... : stata effettuata in Valle d'Aosta una delle perquisizioni disposte, negli scorsi giorni, Nell'ambito di un'indagine della Procura di Venezia sullo scambio di Pedopornografia online. L'"Operazione ...

Barriere autostradali - verso Indagine della procura di Avellino lungo la rete : Partendo dall’inchiesta sulle cause della sciagura del bus caduto in una scarpata, che causò la morte di 40 persone il 28 luglio 2013 su un viadotto della A16 Napoli-Canosa, la procura di Avellino potrebbe aprire un’indagine a livello nazionale sulla sicurezza delle Barriere protettive lungo la rete autostradale italiana. Lo apprende l’Ansa da fonti degli uffici giudiziari irpini, nel giorno in cui ha avuto inizio la requisitoria ...

KAVANAUGH - FBI APRE Indagine/ Il video virale della donna stuprata che in ascensore ha convinto Jeff Flake : KAVANAUGH, FBI APRE INDAGINE. Ultime notizie, il senatore repubblicano Blake fa saltare il banco: giudice sotto inchiesta dopo nuove accuse di violenza sessuale

Chi vincerà lo scudetto e chi sarà il capocannoniere della Serie A? I risultati dell’Indagine di William Hill parlano chiaro : Chi vincerà lo scudetto e chi sarà il capocannoniere della Serie A 2018-2019? Gli italiani non hanno dubbi: ecco i risultati dell’idagine di William Hill Interrogati da William Hill, gli utenti italiani hanno dimostrato di avere ben pochi dubbi sull’esito del campionato. Ben l’85,4% dei rispondenti, infatti, è certo che sarà di nuovo la Juventus ad aggiudicarsi lo scudetto. Al secondo posto delle preferenze, ma a notevole ...

La voce della Politica Indagine conoscitiva xylella : Dall'audizione emerge che, nonostante possano essere attuati metodi di convivenza, alcune piante diventeranno un miraggio. Inoltre, viene ribadito come gli olivi in salute contrastano meglio l'...

Ponte Morandi - Le conclusioni della commissione dIndagine : La commissione ispettiva istituita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti istituita a seguito del crollo del viadotto Polcevera, coordinata dallingegner Alfredo Principio Mortellaro (membro del Consiglio dei lavori pubblici) e più volte rivista a causa delle dimissioni di diversi dei suoi componenti inizialmente designati a causa delle indagini della magistratura, ha formulato le sue considerazioni sulla tragedia di Genova, rese note ...

Papa autorizza Indagine su coro della Cappella Sistina/ Ultime notizie Vaticano - in corso le verifiche : Papa autorizza indagine su coro della Cappella Sistina. Ultime notizie Vaticano, in corso le verifiche: coinvolti il responsabile amministrativo Nardella e il direttore Palombella