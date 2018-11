Incremento del corrispettivo per le prestazioni di assistenza ospedaliere o alberghiere

Maltempo - AIPo : nuovo Incremento del Po in Piemonte : “Un nuovo incremento dei livelli del fiume Po si è verificato in queste ore nel tratto Piemontese occidentale e a seguito delle precipitazioni attese ci potrebbero essere ulteriori incrementi nell’alto Po Piemontese fino al raggiungimento della soglia 2 di criticità (criticità moderata) nelle prossime 24 ore“: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “Ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione ...

Influenza - i primi 125mila casi in Italia. Incremento a causa del maltempo : L'incidenza complessiva più elevata si osserva al momento in Abruzzo (3,63 casi per mille assistiti) e Lombardia (2,25), la più bassa in Veneto (0,26) e Campania (0,30).Continua a leggere

Ruolo del deidroepiandrosterone nell'Incremento della fertilità femminile : Il deidroepiandrosterone (DHEA) è un ormone derivato dal colesterolo e prodotto principalmente dalle ghiandole surrenali e in minor misura dall’ovaio e dal cervello. Può essere considerato il capostipite degli ormoni steroidei, in quanto nell’organismo la sintesi degli ormoni sessuali avviene progressivamente nel seguente modo: colesterolo – pregnenolone – progesterone e DHEA – androstenedione – testosterone – estrogeni (estrone ed estradiolo). ...

Transgender - sempre più minori chiedono di cambiare sesso/ A Napoli 31 casi - a Londra Incremento del 400% : E' in aumento tra i minori il bisogno di cambiare sesso, un fenomeno che si registra in tutto il mondo, un articolo del Corriere della sera spiega di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:35:00 GMT)

Etna : netto Incremento del tremore vulcanico nelle ultime ore - il comunicato INGV : Un deciso aumento del tremore vulcanico ha caratterizzato l'Etna nelle ultime ore. A confermalo anche un comunicato dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (sede di Catania). comunicato...

Mercato del lavoro - la Sardegna registra un Incremento della forza lavoro. Ma la disoccupazione cresce : Buona performance per il Mercato del lavoro in Sardegna, in controtendenza rispetto ai dati che interessano altre regioni del Mezzogiorno e del resto d'Italia. Molta più gente di prima oggi guarda al ...

Collegamenti Terminal bus - Toma valuta un Incremento delle risorse finanziarie per Campobasso : Dopo l'incontro di ieri che ha coinvolto i vertici di Palazzo Vitale e quelli di Palazzo San Giorgio sul problema del Trasporto pubblico locale a Campobasso, il presidente della Regione, Donato Toma, ...