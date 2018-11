In Veneto danni ingenti all' economia

Maltempo : dal Veneto alla Sicilia - una settimana da incubo. La conta delle vittime e dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

In Veneto strage di alberi e frane. Zaia 'situazione apocalittica - 1 mld di danni' : Ancora 8 comuni isolati, l'acqua non è potabile, energia elettrica manca per 3000 famiglie. Oggi Salvini a Belluno -

Maltempo Veneto - Prefettura Belluno : danni alla rete idrica - bollire l’acqua : La Prefettura di Belluno rende noto che “i fenomeni meteorologici intensi degli ultimi giorni hanno avuto ripercussioni sulla rete idrica che, in alcuni punti, risulta gravemente danneggiata“: “Tutte le sorgenti sono state interessate da massicci apporti di acqua piovana con relative impurita’. Per questo motivo, si raccomanda di non utilizzare l’acqua che manifesti evidenti problemi di torbidita’, nemmeno a ...

Maltempo : Anci Veneto ai sindaci - ricognizione dei danni è fondamentale (2) : (AdnKronos) - “Nel trevigiano e, in particolare nel bellunese i Comuni di piccola dimensioni rischiano di non avere un numero di dipendenti tale da riuscire a seguire le pratiche ed in alcuni casi mancano anche le competenze per farlo. Per questo serve un supporto da parte di altre amministrazioni p