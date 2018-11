“In Italia orari di lavoro usuranti e niente contratto Siamo come chi scappa dall’Africa”

Chiellini lancia l’allarme : “In Italia troppo Guardiola e pochi difensori veri” : Giorgio Chiellini ha analizzato il proprio ruolo, i difensori vecchio stampo si stanno pian piano perdendo e questo è un male a detta dello juventino Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato alla trasmissione polacca Prosto w Szczene, “condotta” dal compagno bianconero Wojciech Szczesny. Il difensore della Juventus, ha dato diversi spunti interessanti, partendo dalle critiche al calcio moderno e dal fatto che in ...

Laura Boldrini ha presentato oggi la proposta di legge che ha come obiettivo il raggiungimento del 62% di donne lavoratrici in Italia, così da portare il Paese a raggiungere la media europea. L'obiettivo principale però è quello della tutela della donna nel mondo del lavoro, il cui ruolo è estremamente necessario per lo sviluppo della società.

Informatico a Dublino. “In Italia ero sfruttato e stressato dai clienti - qui mi pagano bene. Ma casa mia resta la Sicilia” : “Dopo quasi cinque anni qui a Dublino è difficile ricordare perché ho lasciato l’Italia. I motivi sono sempre offuscati dal ricordo del buon cibo, delle passeggiate al mare la sera e dal sole della Sicilia. Ma a pensarci bene la lista era molto lunga”. Simone Caruso ha 33 anni e viene da Messina. Lavora come sviluppatore di software nella capitale irlandese, dopo aver tentato senza successo di fare carriera in Italia. ...

Gig economy - Bottini (Agi) : “Fenomeni nuovi affrontati con occhiali vecchi”. Martino : “In Italia meno tutele che all’estero” : Al convegno annuale dei giuslavoristi dell’Agi (Associazione Giuslavoristi Italiani) – in corso fino a sabato 27 ottobre a Bologna – si confrontano visioni diverse su presente e futuro del mondo del lavoro. Tra i temi dibattuti, una prima verifica sul campo del “decreto Dignità”. “Non funziona, non riduce la precarietà ma fa aumentare il turnover”, spiega il presidente dell’Agi Aldo Bottini. ...

Infermiera in Uk. “In Italia mille master e resti sempre precario. Qui stipendio doppio e promozione dopo tre anni” : L’occasione della sua vita è arrivata nel 2015 con un annuncio su Internet. Il curriculum mandato senza troppa convinzione, quando nemmeno lei ci credeva più: per Giulia Cappetti, Infermiera viterbese, è l’ultimo tentativo, dopo decine di cv mandati a vuoto in tutti gli ospedali e le cliniche d’Italia. “dopo la laurea in Scienze infermieristiche ne avrò mandati trenta, forse di più. Mai nessuna risposta, positiva o negativa”, ...

Bernardo Provenzano - Strasburgo condanna Italia per 41 bis/ Ultime notizie : "Inumana" con il boss mafioso : Bernardo Provenzano, la Corte di Strasburgo condanna Italia per la conferma del 41 bis, il regime duro carcerario. "inumana" con il boss mafioso. Le Ultime notizie

Gli italiani “Invadono” il mondo : Sono oltre cinque milioni, esattamente 5.114.469, gli italiani che risiedono all’estero, pari all’8,5% rispetto ai quasi 60,5 milioni che stanno in Italia. Negli ultimi dodici anni sono cresciuti di due milioni. Le cifre sono contenute nel Rapporto sugli italiani nel mondo, pubblicato dalla fondazione Migrantes della Cei, la Conferenza Episcopale italiana, presentato al Church Village di Roma. La maggior parte degli italiani all’estero ...

Corruzione - comuni italiani “Incapaci” di rilevarla : l’86% delle amministrazioni non ha constatato nemmeno un caso nel 2017 : Le strategie per prevenire la Corruzione adottate dai comuni italiani sono ancora troppo deboli, a iniziare dalla capacità di rilevarla. Basti pensare che nel 2017, in 99 comuni sui 115 capoluoghi di Provincia (l’86% del totale) non è stato constatato nemmeno un caso di Corruzione al proprio interno. Eppure la cronaca di tutti i giorni nel 2017 ci ha raccontato una storia molto diversa. È quanto emerge dallo studio ‘L’antiCorruzione nei comuni ...

Italiani come noi - armi in casa per legittima difesa? “Meglio sparare per primi”. “Inutile - serve più certezza nella pena” : “Chi entra in casa mia deve sapere a cosa va incontro”. “È un diritto difendersi dai ladri senza rischiare condanne e risarcimenti”. L’intenzione di allargare le maglie della legittima difesa, sostenuta in particolare dalla Lega e dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, trova concordi molti dei cittadini con i quali abbiamo dialogato in strada, alla vigilia dell’approdo in Senato del relativo disegno ...

Manovra - Italia risponde a lettera Ue : Conte-Tria "Inaccettabili pregiudizi"/ Kurz "Commissione la bocci" : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"

Italia-Francia è scontro - Salvini avverte i francesi : “Inviate pattuglie per controllare i confini” : Italia-Francia uno scontro acceso, la questione migranti trasportati all’interno dei confini italiani dalla gendarmeria francese ha fatto esplodere il ministro Salvini Italia-Francia è scontro e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha respinto la replica della prefettura francese in merito alle accuse di un nuovo presunto caso di sconfinamento della gendarmeria a Claviere. “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato ...

Claviere - migranti al confine Italia-Francia/ Ultime notizie - Castaner : "Incontrerò Salvini" : Caos Italia-Francia a Claviere, migranti al confine: Salvini sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il confine". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"

Salvini - tregua con Di Maio : “In tanti vogliono un’Italia serva - ma noi dureremo 5 anni” : Alle otto del mattino Matteo Salvini si presenta sulle rive del Lago di Como a Cernobbio per salutare la platea amica degli imprenditori di Coldiretti e per lanciare un messaggio chiaro, il governo non cadrà perché «abbiamo così tanti avversari fuori che sono interessati ad avere un Italia precaria in ginocchio e serva che dentro dobbiamo andare d’...

La lettera Ue all'Italia sulla manovra : "Inadempienze gravi - deviazione da regole senza precedenti" : La Commissione europea ha inviato all'Italia la lettera con le critiche mosse al progetto di bilancio presentato dall'Italia: per Bruxelles c'è una "deviazione senza precedenti nella storia del Patto di stabilità e di crescita", configurandosi così una "inadempienza particolarmente grave" delle regole europee.