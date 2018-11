In Italia 3mila care leavers | la sfida dei neomaggiorenni in uscita dai

Dall’Italia si emigra ancora (128mila in un anno) ma Milano sa attrarre 13mila universitari stranieri : L'Italia è ancora terra di emigranti. E contemporaneamente terra d'accoglienza, anche per studenti di alto livello, nelle nostre migliori università, a partire da Milano. Sono dati di movimento economico e sociale che raccontano un Paese in cambiamento. E chiamano direttamente in causa la politica, per fare consapevoli ed efficaci scelte di governo d'un fenomeno che segnala sia condizioni di crisi di lungo periodo sia ...

Migrantes - nel 2017 partiti 243mila Italiani. E aumentano gli expat over 50 : Sono aumentati anche nel 2017 e oggi sono oltre 5 milioni. Parliamo degli italiani emigrati all’estero: l’anno scorso le 243mila partenze hanno segnato una crescita del 3% rispetto al 2016. Fa il punto della situazione sul fenomeno Rapporto “Italiani nel Mondo 2018” della Fondazione Migrantes – giunto alla tredicesima edizione – dal quale emerge che a trasferirsi altrove, oltre ai giovani che rimangono al ...

Legambiente - 23mila rifiuti raccolti in 71 parchi Italiani : “Tre ogni metro quadrato. Il 37% sono mozziconi di sigaretta” : In 71 parchi pubblici di tutta Italia, ampi come 6 piscine olimpioniche, ci sono più di 23mila rifiuti di ogni tipo e forma, gettate da incivili o trasportate dal vento. Una media nazionale di 3 rifiuti ogni metro quadrato. È quanto emerge dalla prima indagine nazionale “Park Litter 2018” sui rifiuti nelle aree verdi urbane realizzata da Legambiente, nell’ambito della campagna “Puliamo il Mondo”, in parchi ...

Tumori : in Italia sono 373mila i nuovi casi stimati nel 2018 : Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stimati 52.800 nuovi casi (erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53.000 nel 2017), che lo scorso anno era il più diagnosticato e del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). Complessivamente, quest’anno nel nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi di tumore (194.800 uomini e 178.500 donne), con un aumento, in termini ...

In Italia mancano 53mila infermieri. "Si gioca con la vita dei pazienti" : Roma, i sindacati denunciano il blocco delle assunzioni che ha congelato il turnover negli ospedali e negli ambulatori territoriali. Studenti contro il numero chiuso nelle ammissioni ai corsi ...

Infermieri - in Italia ne mancano 53mila ecco la situazione nelle Marche : ... Regione per Regione, è un'analisi del Centro studi della Federazione nazionale degli Ordini degli Infermieri , Fnopi, sui dati del Conto annuale 2016 del ministero dell'Economia. Somministrano ...

Infermieri - in Italia ne mancano 53mila : il 'buco' più grande è in Campania : Figura di riferimento nella cura del paziente, di Infermieri ne mancano 53mila in Italia. E, a soffrire, sono in particolare alcune regioni come la Campania, dove ne servirebbero quasi 9000. La ...

Ecco il disegno astratto più antico del mondo : «Risale a 73mila anni fa». Lo ha scoperto un Italiano : Già 73.000 anni fa l'uomo era capace di pensare e di mettere mano a un disegno astratto . Il più antico artefatto di questo tipo è stato trovato in Sudafrica, e il merito della scoperta va ad un ...

Report Istat : in Italia solo 13mila uniti civilmente - crollo dei matrimoni : Al primo gennaio 2018, gli Italiani uniti civilmente erano circa 13.300, lo 0,02% della popolazione. Secondo il Report Istat sulla popolazione, nel 68,3% dei casi le unioni civili sono tra uomini, e ...

Report Istat : in Italia solo 13mila unioni civili - crollo matrimoni : Al primo gennaio 2018, gli Italiani uniti civilmente erano circa 13.300, lo 0,02% della popolazione. Secondo il Report Istat sulla popolazione, nel 68,3% dei casi le unioni civili sono tra uomini, e ...

In Italia solo 13mila unioni civili - crollano i matrimoni : Nel 68,3% dei casi le unioni civili sono tra uomini, e sono più frequenti nelle grandi città: una su quattro si celebra infatti a Milano, Roma o Torino