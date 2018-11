Ilary Blasi | il possibile ritorno a Sanremo e le curiosità sul GF Vip

Dal GF Vip al libro del marito - Ilary Blasi rinnega l’appellativo ‘Lady Totti’ : “non competo sui cognomi con Francesco” : Ilary Blasi parla della sua vita tra Grande Fratello Vip e Francesco Totti in un’intervista, la bellissima presentatrice schietta e sincera come sempre Ilary Blasi, regina indiscussa del Grande Fratello Vip, parla della sua esperienza alla conduzione del reality. La bellissima moglie di Francesco Totti si è confessata in un’intervista a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’. “Mi aiutano due stilisti, Elena e Silvia, i miei ...

Grande Fratello Vip - rissa in studio tra Maria Monsè e la Marchesa d'Aragona : Ilary Blasi le deve dividere : Alta tensione al Grande Fratello Vip . Da Ilary Blasi in studio entra Maria Monsè , ultima eliminata del reality di Canale 5, e con la Marchesa d'Aragona , al secco Daniela Del Secco , già eliminata ...

Grande Fratello Vip 2018 : Ilary Blasi indossa le parrucche . Ecco il perché : Ilary Blasi è la grade protagonista del Grande Fratello Vip 2018 non solo per la conduzione, ma anche per la querelle con Corona, che ha suscitato un interesse anche superiore ai concorrenti stessi. Ilary Blasi: il mistero sui suoi capelli e perché indossa le parrucche ad ogni puntata del Gf Vip La bella moglie di Francesco Totti è stata raggiunta dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato il perché indossa le parrucche in puntata. La ...

Fabrizio Corona - Ilary Blasi e Grande Fratello è solo l'inizio : 'Pagherete le pene dell'inferno' : Le minacce a Ilary Blasi dopo il tumultuoso giovedì al Grande Fratello Vip per Fabrizio Corona sono acqua di rose. L'ex re dei paparazzi, su Instagram, alza il tiro e il livello della sua furia ...

Corona mai contro Totti (nonostante Ilary Blasi) : Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)Ilary Blasi a Mykonos (e non su Canale5)Corona-Blasi-Totti. Un nuovo capitolo – l’ennesimo – lo scrive l’ex re dei paparazzi. Dopo lo scontro personale tra Corona e Ilary avvenuto durante una puntata del Grande Fratello Vip, il fotografo torna su una vicenda vecchia 13 anni ma mai del tutto dimenticata da almeno una delle parti in campo. E ...

Corona si scusa con Totti - e non con Ilary Blasi - : 'Sei un grande uomo' : Fabrizio Corona una volta tanto chiede scusa. Dopo la lite con Ilary Blasi durante il grande Fratello Vip arriva la marcia indietro del fotografo che si rivolge direttamente all'ex capitano della Roma.

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e l'impensabile messaggio a Francesco Totti : Ilary Blasi di stucco : Dopo la lite avvenuta nella diretta di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip con la conduttrice Ilary Blasi , Fabrizio Corona , preso dalla rabbia, aveva promesso di rivelare notizie sconcertanti ...

Fabrizio Corona - Ilary Blasi e Totti : il messaggio che spiazza e accende la polemica : Fabrizio Corona scrive a Francesco Totti: il messaggio su Instagram che spiazza tutti Oggi Fabrizio Corona ha scritto un messaggio a Francesco Totti, ma su Instagram. Le sue parole hanno spiazzato tutti ma hanno anche acceso la polemica, perché nessuno si aspettava queste parole di Corona su Totti. “Sei un grande uomo. Ti ho sempre […] L'articolo Fabrizio Corona, Ilary Blasi e Totti: il messaggio che spiazza e accende la polemica ...

Fabrizio Corona fa una nuova critica a Ilary Blasi e Francesco Totti : Ilary Blasi e Francesco Totti: la nuova frecciata di Fabrizio Corona Continua la guerra fredda tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. In queste ore su Instagram il re dei paparazzi ha lanciato una nuova critica alla conduttrice e a Francesco Totti. Dopo la lite furibonda che si è consumata durante la quinta diretta del Grande Fratello Vip, l’ex marito di Nina Moric ha rincarato ancora una volta la dose sui social, pubblicando una storia su ...

Lite Fabrizio Corona Ilary Blasi - Alfonso Signorini rivela : «Ecco perché non sono intervenuto...» : A una settimana dalla Lite in diretta tv tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi , Alfonso Signorini avrebbe vuotato il sacco, spiegando il perché non sarebbe intervenuto durante l'accesa discussione ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona umilia Ilary Blasi dopo la rissa : come riduce la sua faccia : Non cessano gli strascichi della lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, cominciata al Grande Fratello Vip. L'ex paparazzo, che in questi giorni è a Napoli, ha pubblicato un video dedicato alla moglie ...

Alfonso Signorini spiega perché non ha difeso Ilary Blasi nello scontro con Corona : Si torna a parlare dello scontro che più ha appassionato il pubblico televisivo nell'ultima settimana, quello tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 3. L'assente ma presente nella querelle che ha animato la penultima diretta del reality show è stato Alfonso Signorini, opinionista a bordo campo, che pochi giorni prima aveva pubblicato sulla sua rivista Chi le scuse di Corona all'ex compagna Silvia Provvedi.Durante la ...

Fabrizio Corona - Ilary Blasi ... Signorini dice tutto da Chiambretti : Prima puntata de 'La Repubblica delle Donne", puntata de "Le Iene" e Fabrizio Corona protagonista: da un programma Mediaset all'altro tutti parlano dello scontro con Ilary Blasi al GFVip 3. Chiambretti domanda: “Te lo aspettavi che Ilary Blasi lo attaccasse in modo così diretto?”, Signorini risponde : “Me lo aspettavo ti dico la verità, intanto perché nel confronto con Silvia, Corona toccava un nervo scoperto. Lei covava questa frustrazione, ...

Ilary Blasi : allo stadio per fare il tifo per Cristian e poi shopping con la secondogenita Chanel : Ilary Blasi dedica l’intero pomeriggio ai suoi due figli maggiori, Cristian e Chanel. Il settimanale Chi ha fotografato la conduttrice del Grande Fratello Vip mentre torna allo stadio. Questa volta, però, il Totti da... L'articolo Ilary Blasi: allo stadio per fare il tifo per Cristian e poi shopping con la secondogenita Chanel proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.