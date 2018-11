Il vero killer dei processi è la pigrizia delle toghe

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) di Luca FazzoAltro che avvocati "azzeccagarbugli", come dice il ministro Alfonso Bonafede; o "tecniche processuali ostruzionistiche e dilatorie", come afferma ieri al Fatto il pm Nino Di Matteo. Le cronache di questi anni - e ancora più di esse, le statistiche ufficiali - raccontano come ad affondare inegli abissi della prescrizione siano i buchi neri del sistema giudiziario, dove le eterne lagnanze sulla carenza di personale coprono pigrizie ataviche, sciatterie e casi - sporadici ma eclatanti - di irresponsabilità. In ogni caso, i dati dimostrano che a uccidere isono nella maggioranza dei casi non gli avvocati ma i magistrati.Il 62 per cento dei(fonte: ministero della Giustizia) si prescrive durante le indagini preliminari, quando i difensori contano zero. A Milano è leggendario il caso di un sostituto procuratore il cui carico di arretrati era tale che ...