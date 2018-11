Il proprietario della villetta di Casteldaccia si difende | Nessuno mi ha notificato

huffingtonpost

: Oggi su Rep: ???? Il proprietario della villetta della strage: 'Ci abitavo io ma ci fu una prima alluvione e decisi d… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Il proprietario della villetta della strage: 'Ci abitavo io ma ci fu una prima alluvione e decisi d… - petergomezblog : Casteldaccia, proprietario della villetta condannato per abusivismo 8 anni fa La sentenza disponeva l’abbattimento - poliziadistato : Pescara #Squadramobile e @_Carabinieri_ arrestano il responsabile della rapina alla tabaccheria Coffee e Cigarettes… -

(Di martedì 6 novembre 2018) "Se vengo linciato io, devono essere linciati anche altri". Antonio Pace, impiegato di 57 anni,didivenuta tomba di fango per due famiglie, si sfoga con il suo avvocato Marco D'Alessandro. Viene studiata la strategia difensiva che prevede il "non sapevo che la casa dovesse essere demolita. Questo è un gioco al massacrato contro di me".A Palermo in Cattedrale sono in corso i funerali delle nove vittime di, le tre tombe bianche nella navata centrale del Duomo lasciano un nodo in gola che diventa pianto e disperazione per i parenti, amici e conoscenti che riempiono la Chiesa e la piazza dopo un lungo corteo. Pace, nelle stesse ore, è sdraiato sul letto di casa sua: "Non riesce a muoversi da lì, è distrutto disperato", dice il suo avvocato. Alle esequie non c'è, ci sarebbe voluto essere ma Giuseppe ...