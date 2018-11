Il Ppe sceglie il suo candidato per le europee | Weber favorito rispetto a Stubb

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018) Dopo oltre 50 anni un tedesco potrebbe tornare alla guida della Commissione europea. Manfred, 46 anni, leader dei Popolari al Parlamento europeo, dovrebbe infatti essere incoronato giovedì al congresso del Ppe ad Helsinki, in qualità di Spitzenkandidat, ildi punta del Gruppo per guidare l'esecutivo comunitario e succedere al lussemburghese Jean-Claude Juncker.Si tratta di un appuntamento cruciale per il centrodestra europeo, la famiglia politica più importante dell'emiciclo di Strasburgo, che vuole conservare una posizione dominante all'indomani delle elezionia maggio 2019 sfidando le forze sovraniste, populiste ed euroscettiche. Un voto cruciale anche per gli altri Gruppi all'europarlamento che stanno scaldando i motori tra alleanze e intese in vista della prossima primavera.I pronostici della vigilia sono a favore del bavarese, che ...