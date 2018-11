Il Po e' in piena | fiume esondato tra Carignano e Pancalieri | allerta per Torino

Fiume Po in piena : a Torino allagati i Murazzi e il borgo medievale : Fiume Po in piena a Torino. A causa del maltempo, i Murazzi e il borgo medievale del parco del Valentino sono completamente allagati. Vista la piena, fa sapere la protezione civile piemontese, la ...

Po in piena a Torino : sommerso lungofiume dei Murazzi : Emergenza maltempo a Torino. Il Po è in piena a seguito dell’incessante caduta di pioggia. Le acque hanno sommerso il

Sicilia - 12 morti per il maltempo. Villa travolta dal fiume in piena. Il pm : case troppo vicine : Sono salite a 12 le vittime per il maltempo in Sicilia, dove si sta recando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il bilancio più grave vicino a Palermo, dove oggi e domani è...

Maltempo - 12 vittime in Sicilia : due famiglie travolte dal fiume in piena | : Tragedia a Casteldaccia, muoiono anche due bambini di 1 e 3 anni. Una vittima a Vicari e altre due nell’Agrigentino. Il premier Conte si reca sul posto

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini : villetta sommersa dal fiume in piena. Due persone travolte da torrente nell'Agrigentino : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Fiume in piena travolge una villetta : due famiglie sterminate. Dieci morti in provincia di Palermo : Dopo il Nordest e la Liguria, dove resta allerta arancione per il maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto esondare i corsi d'acqua. ...

