Il neo presidente del Brasile Bolsonaro all' Italia | ' Portate via Cesare Battisti | è un

Provincia - le congratulazioni di Rossi al neo presidente Abramo : 'Al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo , vanno le più sincere congratulazioni per l'elezione a presidente della Provincia di Catanzaro. È un importante riconoscimento ad un amministratore da sempre ...

"Cambierò il Festival dell'Economia - c'è troppa sinistra". Il neo presidente leghista di Trento dà lo sfratto al direttore Boeri : Il neo presidente leghista della Provincia di Trento dà lo sfratto a Tito Boeri dalla direzione scientifica del Festival dell'Economia che a Trento riunisce ogni anno i premi Nobel, politici, intellettuali e imprenditori di tutto il mondo. Maurizio Fugatti, sottosegretario nel Governo Conte, lo annuncia in un colloquio con Repubblica:"Fino ad oggi al Festival sono stati invitati solo studiosi e luminari con una precisa visione economica e ...

Michele Di Giacomo neo presidente dell'Associazione Costruttori : Presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili di Avellino si è svolta l'Assemblea delle imprese associate per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio 2018-2021. All'unanimità e ...

Donato neo presidente Fondazione Umg - note dei consiglieri : Dichiarazione del consigliere comunale Francesco Gironda: 'Esprimo le mie più sincere congratulazioni al prof. Valerio Donato per lanomina di nuovo presidente della Fondazione Umg. Non posso che ...

Volley – L’Italia femminile al Quirinale - l’orgoglio del presidente della Federvolley Cattaneo : “è un giorno speciale” : Il presidente della FederVolley Pietro Bruno Cattaneo orgoglioso della Nazionale italiana femminile per lo splendido argento ai Mondiali 2018 “Questo è un giorno speciale, una occasione straordinaria per tutto il mondo della pallavolo. Il presidente della Repubblica ha aperto le porte del Quirinale a queste ragazze che hanno fatto innamorare un Paese intero. Queste sensazioni rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori: ci avete ...