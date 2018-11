Il ministro Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell' Asi | è il primo spoil

Scuola - il ministro Bussetti a Leggo : «40mila nuovi docenti formati in tre anni sul sostegno. Task force nelle aree alluvionate. No alle ... : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato 40mila posti di specializzazione in tre anni per gli insegnanti di sostegno e la stabilizzazione di 1000 ricercatori universitari. Le ...

Il ministro Bussetti ha rimosso dal suo incarico il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana : Roberto Battiston ha annunciato di essere stato rimosso dal suo incarico di presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e di averlo appreso “con sorpresa”, in una comunicazione fatta dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Battiston ha scritto in un tweet che la

Asi - il presidente Roberto Battiston : “ministro Bussetti mi ha revocato l’incarico. Primo spoil system di ente di ricerca” : “Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di presidente Asi. È il Primo spoil system di ente di Ricerca. Grazie alle migliaia dii persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano”. È con questo tweet che Roberto Battiston, numero uno dell’Agenzia spaziale italiana, ha comunicato di non essere più il presidente, Oggi il Ministro Bussetti con mia ...

Scuola - assunzioni docenti e ATA ultime notizie : ‘ministro Bussetti - dove sono finiti quei posti?’ : ‘Ministro Bussetti, dove sono finite le 27.400 assunzioni di docenti e personale ATA?’ A porsi la domanda il sindacato Anief che, in una nota pubblicata sul proprio sito, sottolinea come non vi sia traccia del ‘pacchetto’ nella bozza della Legge di Bilancio. Il ministro sarebbe al lavoro per ripresentare la norma ma il timore è che il Miur non sia riuscito a far presa sul Ministero delle Finanze per l’autorizzazione ...

ministro Bussetti - se ci si scalda con la legna che si ha si resta senza istruzione : "Ci scalda con la legna che si ha". Così in una intervista il Ministro dell'istruzione Bussetti ci fa sapere che il governo del cambiamento non intende mettere un euro in più sull'istruzione del Paese. Lo fa con una massima di sua nonna (ipse dixit) e senza alcuna discussione pubblica.Insomma, la stessa linea di Renzi, e prima ancora di Monti e prima ancora di Berlusconi/Gelmini e via dicendo. Un gran cambiamento, non c'è ...

Scuola - Rete studenti e UDU replicano a ministro Bussetti : ‘La scuola italiana così congela’ : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’. Rete studenti e UDU: ‘ministro Bussetti, così la scuola congela’ Un ministro che pensa di poter liquidare il discorso sull’istruzione pubblica giustificando la mancanza di investimenti con un “mia nonna ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Concorsi docenti? Si cambia - basta con gli idonei : sarà la fine dei ricorsi’ : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ e pubblicata sul numero di oggi, giovedì 25 ottobre, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato di diversi temi riguardanti la Scuola, primo fra tutti il taglio dei fondi nella legge di Bilancio 2019. A questo proposito, il numero uno del Miur ha risposto così: ‘Nella legge di Bilancio non ci sono tagli: i 110 milioni di risparmi previsti saranno in ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Docenti e presidi dipendenti delle Regioni con più risorse per gli stipendi’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ all’interno della quale ha parlato della proposta delle Regioni Lombardia e Veneto per la cosiddetta ‘regionalizzazione’ o autonomia differenziata: insegnanti e presidi diventerebbero dipendenti della Regione e non più dello Stato. Bussetti su regionalizzazione: insegnanti e presidi dipendenti ...

Maturità 2019 - ministro Bussetti : “Via la tesina dall’esame”. Poi riprende i prof che comunicano sui social : “Sono contrario” : La tesina all’esame di Maturità 2019 non ci sarà. Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti in un’intervista a Studenti.it. Dopo le ultime novità, comunicate alle scuole tramite una circolare e incentrate sulle modifiche alle prove scritte, il Miur ha deciso di introdurre un ulteriore cambiamento. Una riforma della scuola ancora in itinere che, ha specificato l’ex professore di educazione fisica, non ...

