Il lungo addio di Frau Merkel

(Di martedì 6 novembre 2018) «La ragazza», das Mädchen, ha sessantaquattro anni, e lunedì scorso l’ha detto: «A fine mandato lascio la politica». E non è tipo da rimangiarsi la parola. Lunedì 29 ottobre, dopo il brutto risultato del suo partito alle elezioni in Baviera e Assia – meno dieci punti -, la cancelliera Angelaha annunciato che nel 2021, alla scadenza del mandato che ricopre da tredici anni, si ritirerà. Ma è imminente – dopo diciotto anni – anche l’abbandono del ruolo di presidente della Cdu: al congresso di dicembre. E da un bel pezzo in Germania – tranne che per il settennato di Schröder – presidente della Cdu e cancelliere hanno voluto dire la stessa cosa. Quella che oggi è una delle donne più potenti del mondo, e leader più temuta d’Europa, è una persona che si è fatta da sola: figlia di un povero ma brillante pastore luterano e di un’insegnante di latino e ...