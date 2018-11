Il governo pone la fiducia sul decreto Sicurezza

Decreto sicurezza - il governo pone la fiducia. "Ma prima l'ok del cdm" : Come previsto , il governo pone la fiducia sul Decreto Salvini in materia di sicurezza e immigrazione . Il voto però, precisa il leghista Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ci sarà ...

Maltempo : parenti vittime - ai funerali nessun esponente governo - noi abbandonati : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - "Non c'era nessun esponente del Governo nazionale ai funerali, siamo stati abbandonati...". E' lo sfogo di alcuni parenti delle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia (Palermo). All'uscita delle esequie, dopo il volo di centinaia di palloncini bianchi, i parenti di

La supponenza provocherà la "prescrizione" del governo giamaicano? : La speranza Renzi si schianta in pochissimi anni, la controrivoluzione grillina potrebbe avere una parabola anche più breve ma dovrebbe rinascere la vera politica. Se Salvini, al momento ha il ...

Decreto sicurezza - il governo pone la questione di fiducia : Il governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul Decreto sicurezza, voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'esecutivo prova così a contenere la protesta di alcuni dissidenti del MoVimento 5 Stelle che negli scorsi giorni hanno dichiarato di essere contrari al provvedimento, minacciando più volte di non votarlo.Continua a leggere

Qatar : emiro dispone rimpasto governo e vertici principali società statali tra cui Qatar Petroleum e Fondo Qia : L'emiro Al Thani ha inoltre ha emanato decreti per la ristrutturazione dei consigli di stato di Qatar Petroleum , Qp, e Qatar Investment Authority , Qia, , il nono più grande Fondo sovrano del mondo ...

governo giapponese vuol revocare i limiti all'immigrazione. Ed è polemica : L'ex 'Impero del Sol levante' ha finora mantenuto in vigore una normativa tra le più rigide al mondo in materia di immigrazione. Il Gabinetto Abe ha giustificato la propria scelta di attenuare i ...

Il governo giapponese tiene nei suoi archivi segreti 35 minuti di Beatles : E lungi dal 'dissacrare' il Budokan, gli spettacoli dei Beatles gli conferirono uno status quasi sacro nella mitologia del rock. Artisti vari come Bob Dylan, Cheap Trick, Chic e Ozzy Osbourne hanno ...

Da "No Tap" a "Sì Tap". Mazzocca : "Attendo al varco gli esponenti abruzzesi dei partiti di governo" : Ieri Giovanni Lolli dichiarava che "la coerenza è la condizione minima indispensabile per avere credibilità politica". Giusto. Sacrosanto. Ma ora provo solo rabbia e tristezza; gli stessi stati d'...

Da “No Tap” a “Sì Tap” - Mazzocca : “Attendo al varco gli esponenti abruzzesi dei partiti di governo” : “Con noi al governo quest’opera la blocchiamo in 15 giorni” tuonava un determinato Di Battista. “Governo delle lobbies e delle banche, vattene a casa e portati via anche quel pagliaccio di Michele Emiliano che non mantiene le promesse fatte al Salento” gridava una agguerrita Barbara Lezzi. “Opera di fantascienza, che non serve all’Italia” sentenziava il leader Beppe Grillo. Promesse da navigati marinai per ...

Ambiente - Giappone : il governo punta alla riduzione dell’uso della plastica : Il Giappone è il 2° paese per consumo pro-capite di plastica, dietro gli Stati Uniti, e per la prima volta il ministro dell’Ambiente Giapponese ha comunicato dei target specifici sui limiti dell’utilizzo del materiale, ordinando una riduzione del 25% entro il 2030 e l’obbligo per le attività commerciali di fare pagare l’uso delle buste. L’esecutivo ha anche presentato un piano per il riciclo o il riutilizzo del 100% ...

Giappone - governo : stop alla plastica : 4.10 Per la prima volta il ministro dell'Ambiente Giapponese comunica dei target specifici sui limiti dell'utilizzo della plastica, ordinando una riduzione del 25% entro il 2030 e l'obbligo per le attività commerciali di far pagare l'uso delle buste. Oltre alle nuove norme sul riciclo dei prodotti in plastica, verranno aggiunte 2 mln di tonnellate all'anno di biomasse vegetali entro il 2030-per accelerare il ritorno della Co2 in atmosfera, un ...

Ponte Genova - Autostrade presenta il suo progetto “clandestino”/ Ultime notizie - ma il governo si oppone : Ponte Genova, Autostrade presenta il suo progetto “clandestino”. Ultime notizie, ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:07:00 GMT)

Mattarella difende le Authority da Salvini-Di Maio/ “Troppo potere inebria" : con Fico si ‘oppone‘ al governo? : Mattarella: "Costituzione tutela autorità indipendenti e imparzialità di tutti": il Quirinale striglia a distanza Salvini e Di Maio per gli attacchi a Bankitalia dopo critiche su Manovra?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:45:00 GMT)

Sport a scuola - il governo propone l’insegnante di educazione fisica alle elementari. E l’accordo Coni-Miur… : Un progetto serio e ambizioso per portare lo Sport nelle scuole fin da bambini, per far ripartire l’intero movimento italiano. Questa è l’idea del ministro dell’istruzione Marco Bussetti che vuole introdurre l’insegnante di educazione fisica alle elementari. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo ha inserito nella nota di aggiornamento del Def (documento di economia e finanza) un significativo pezzo a riguardo: “Infine, ...