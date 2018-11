Il governo manda a casa Battiston | presidente dell' Agenzia spaziale italiana

Sondaggi - Salvini è il leader più gradito e ancora più forte nel governo : per il 58% “è lui che comanda”. M5s cala al 27 - 6% : La Lega resta il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e continua a gravitare intorno a quota 30 per cento. Sono gli esiti del Sondaggio realizzato da Demos per La Repubblica, secondo cui a cinque mesi dalle politiche del 4 marzo il Carroccio è l’unico partito che cresce, fagocitando gli altri. Anche il Movimento 5 stelle, sceso nella rilevazione al 27,6%, cinque punti sotto il risultato delle urne. Allo stesso modo, Matteo ...

I falchi del Pd sperano in una crisi di governo e rimandano ancora il congresso : Appare sempre più evidente la contraddizione politica in cui si trovano il governo e la sua contorta maggioranza. L’asse M5S e Lega, al di là delle ostentazioni, è sempre più vicino ad una possibile rottura, che finora non è avvenuta forse più per responsabilità dei media che hanno spinto, con i loro attacchi furibondi, verso un consolidamento dell’alleanza. Ora che giungono al pettine importanti nodi, ovvero il decreto sicurezza punto di forza ...

Tutto nelle mani di Mattarella : ecco perché può non firmare la manovra e mandare a casa il governo : ... e sopratTutto in quella per la scelta dei ministri, con la clamorosa bocciatura di Paolo Savona al dicastero dell'economia. E Il mite Sergio, infatti, avrebbe ottime motivazioni per ribadire il ...

Sondaggi - per 44% degli italiani è Salvini che comanda nel governo. Flessione di consensi per Lega-M5s : sotto il 60% : Matteo Salvini è il leader più popolare nel governo, con un indice di gradimento di 58, ma è soprattutto colui che comanda. Così la pensano il 44% degli intervistati da Ipsos per il Corriere della Sera. Il ministro dell’Interno e la sua Lega contano di più in questo momento: lo ammettono anche il 23% degli elettori M5s, mentre solo il 21% vede una leadership del proprio partito e di Luigi Di Maio (addirittura il 9% tra tutti gli ...

governo - crisi rientrata tra Lega e 5Stelle. Di Maio e Salvini mandano messaggi di pace : : Teleborsa, - pace fatta tra Lega e M5S. Il "deponete le armi" arriva alla fine di una lunga giornata, quella di ieri, iniziata al mattino presto dove a tenere banco erano state le frecciatine dei ...

Manovra - Renzi : questo governo manda a sbattere il Paese : Firenze, 19 ott., askanews, - "Se il problema di questo Paese fosse il Pd sarebbe facile risolverlo, qui il problema è un Governo che manda a sbattere il Paese". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore del ...

Salvini : il governo dura 5 anni - anche se Bruxelles manda truppe : Roma, 18 ott., askanews, - 'Questo Governo va avanti per cinque anni e non ci mandano a casa neanche se mandano le truppe di occupazione da Bruxelles, a Bolzano sapremmo come accoglierle'. Lo ha detto ...

Piazza Grande - Gentiloni : governo manda in fumo lavoro delle famiglie - : L'ex premier è intervenuto nel corso dell'iniziativa di Zingaretti che chiudendo la convention ha detto: "C'è un modello alternativo all'odio". Ad aprire la giornata Bernice King, figlia di Martin ...

Piazza Grande - Zingaretti : “C’è alternativa all’odio” Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. «Credo che siamo qui perché l’Italia ha bisogno di due cose, tra le tante: ha bisogno di crescere, ha bisogno di sviluppo e di un’immensa, straordinaria iniezione di gi...

Piazza Grande - Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche degli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. In prima fila spicca la presenza dell’ex premier, Paolo Gentiloni che, con la sua presenza vuole lanciare un chiaro messaggio in vista delle primarie. Il governo Lega-...

Matteo Renzi annuncia una manovra ombra da offrire al governo : "Il vicepresidenzialismo ci manda a sbattere" : "Magari il problema fosse il Pd. Stavolta sono davvero preoccupato". Matteo Renzi vede il paese andare a "sbattere a tutta velocità" dopo pochi mesi di Governo di Lega e M5S, "sembra che abbiano scelto di schiantarci contro il muro". Era l'ottimista del gruppo, contro i gufi che prevedevano sventura, ora è lui a vedere "la tempesta perfetta". L'ex segretario del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera, spiega che "il mondo si ...

SINDACATI E POLITICA/ La domanda sul governo per Cgil - Cisl e Uil : Nella Cgil ci sarà una sfida Landini-Colla per la successione a Camusso. Ma per tutti i SINDACATI c'è una questione più importante da affrontare. GIANCAMILLO PALMERINI