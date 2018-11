Il governo ' licenzia' il presidente dell' Asi Roberto Battiston

askanews

: Agenzia spaziale, il governo “licenzia” il presidente Roberto Battiston - chrisneel : Agenzia spaziale, il governo “licenzia” il presidente Roberto Battiston - comunica_rp : Agenzia spaziale, il governo “licenzia” il presidente Roberto Battiston - ivan_xp : Agenzia spaziale, il governo “licenzia” il presidente Roberto Battiston -

(Di martedì 6 novembre 2018) Milano, 6 nov., askanews, - Ilitaliano ha 'to' il'Agenzia spaziale italiana,. Con un post amaro su Twitter, prima in italiano e poi in inglese, lo ...