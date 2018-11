Il duello sulla giustizia sarà lo scontro finale tra Lega e Cinque Stelle

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) Entri a Palazzo Madama e sul pianerottolo che porta all'aula del Senato trovi il ministro leghista per gli Affari regionali, Erika Stefani, fuori di sé. "La proposta 5di bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio insorge - è una follia, una pura follia. Ad esempio, mi domando: se un amministratore è condannato in primo grado ed è sospeso per la Severino, viene sospeso a vita visto che non c'è un limite temporale per la celebrazione dell'appello?!". Accanto a lei il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia, ormai per commentare le "pensate" dei grillini si rifugia nel sarcasmo: "È una cosa da ridere: mi chiedo se un processo dura 80 anni chi paga l'avvocato? Ma un po' di buonsenso, no...?!". L'umore del Carroccio alla Camera non cambia. Anzi. Il capogruppo dellain commissione, Luca Paolini, si sfoga con una deputata grillina, ...