Il decreto sicurezza si voterà con la fiducia | ma è giallo sul vertice a tre

decreto sicurezza - il governo chiede la fiducia. M5S avverte : “Lealtà sulla prescrizione o salta” : Nel pomeriggio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha annunciato che sul maxiemendamento sostitutivo del testo del Decreto Sicurezza sarà posta la fiducia. Il voto è previsto domattina, a partire dalle 9.30. La questione di fiducia è stata posta sostanzialmente per neutralizzare la fronda dei cosiddetti dissidenti pentastellati.Continua a leggere

Dl sicurezza - il governo chiede la fiducia. Ma il M5s ricatta : "Lealtà su prescrizione o decreto a rischio" : Il governo va in tilt sulla prescrizione. Mentre continua ad essere rimandato il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere i nodi sul disegno di legge sull'anti corruzione, i capi del Movimento 5 Stelle ricordano che il decreto sicurezza, fortemente voluto dal leader leghista, deve passare ancora al vaglio della Camera. "Se non ci sarà lealtà sulla prescrizione - dicono all'Adnkronos ...

Sicurezza - il governo annuncia la fiducia. Ma M5S avverte 'Lealtà sulla prescrizione o decreto a rischio' : ROMA - Braccio di ferro tra Cinquestelle e Lega. E sul decreto Sicurezza in Senato si succedono i rinvii. Fino a quando, a metà pomeriggio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo ...

decreto sicurezza - sì alla fiducia. Tregua sulla prescrizione - in vista vertice di maggioranza : alla fine una cosa si sblocca e il Senato vota la fiducia sul Decreto sicurezza. Dopo un'altra giornata di stallo e di duro scontro tra M5S e Lega, arriva a il via libera a Palazzo Madama al maxi ...

Dl Sicurezza - Ciriani (capogruppo FdI) : “Avremmo votato a favore del decreto - ma con la fiducia ci asterremo” : “Aspettiamo di vedere il testo del maxiemendamento al decreto Sicurezza che dovrebbe arrivare alle 13, se rispecchia quello che abbiamo visto finora noi ci asterremo perché è frutto di un compromesso al ribasso tra Lega e 5 stelle. Mancano alcuni aspetti qualificanti che avevamo proposto: il reato di integralismo islamico, la chiusura dei campi rom, l’aumento delle dotazioni finanziarie alle forze di polizia, la cancellazione ...

Sarà un vertice a tre a risolvere lo stallo sul decreto sicurezza? : Nuovo stop, a Palazzo Madama, all'esame del decreto sicurezza, in attesa che la maggioranza decida se porre o meno la fiducia. La nuova richiesta di sospensione è arrivata dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, presente per il governo in Aula a inizio seduta. Poco dopo aver terminato la propria replica, Molteni a chiesto alla Presidenza di aggiornare i lavori alle 13 "per consentire ...

decreto sicurezza - Salvini : 'Regalo agli italiani - passerà oggi'. M5S : prima l'intesa sulla prescrizione : 'Prevedo che il Decreto sicurezza passi oggi e sarà un passo in avanti per la sicurezza degli italiani. Di delinquenti italiani ne abbiamo abbastanza. Nel Decreto sicurezza e immigrazione che donerò ...

