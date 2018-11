Il bacio tra Asia Argento e Fabrizio Corona è la distopia del #metoo

Spoiler 'L'Allieva 2' : il bacio tra Alice e Sergio fa ingelosire Claudio : Continua il grande successo della fiction L'Allieva 2 giunta alla seconda stagione e che ieri sera ha superato i 5 milioni di telespettatori. La serie TV in onda ogni giovedì su Rai 1 ci accompagnera' per sei settimane con ben 12 episodi. Una serie fresca, divertente e leggera, ma anche misteriosa e riflessiva. Tutto ruota intorno a un ospedale, un medico legale, i suoi allievi specializzandi e un commissariato di polizia con cui indagare sui ...

Coming out nel cast di Grey’s Anatomy dopo il primo bacio gay tra medici (video) : “Sono omosessuale - non siamo soli” : Un nuovo Coming nel cast di Grey's Anatomy è arrivato subito dopo la messa in onda dell'episodio 15xo6, in cui il dottor Nico Kim (Alex Landi) e la matricola Levi Schmitt (Jake Borelli), detto Occhiali, si sono baciati per la prima volta in un ascensore dell'ospedale. Non si tratta solo del primo bacio per la nuova potenziale coppia, ma del primo in assoluto tra due medici maschi nella serie tv, che finora aveva affrontato le tematiche LGBT ...

Grande Fratello Vip - dopo il bacio lesbo umiliano Francesco Monte : 'Schifo'? Il video che lo incastra : dopo che al Grande Fratello Vip, Silvia Salemi e Martina Hamdy si sono date un appassionato bacio durante un gioco, Francesco Monte si è fatto scappare un chiaro: "Che schifo". Ora l'ex tronista è finito alla sbarra, sospettato di essere sotto sotto un po' omofobo.--A fare da pm ci ha pensato Jane Alexander, che ha chiesto spiegazioni direttamente all'imputato Monte: "Quando tu ha detto quella roba, che i baci tra donne ti fanno schifo, ho ...

L'Allieva 2 terza puntata 8 novembre : Claudio scopre il bacio tra la Allevi e Einardi : Giovedì 8 novembre, in onda la terza puntata della fiction di Rai1 L'Allieva 2?. Alice e Sergio si sono baciati, o meglio sono 'inciampati romanticamente' in un dolce avvicinamento. Non sembra essere affatto dispiaciuto alla Allevi, demoralizzata dalle continue disattenzioni di Claudio che, romantico tra le mura di casa, non vuole ufficializzare la loro relazione. Dalle anticipazioni de L'Allieva 2, sappiamo che la prossima settimana verranno ...

Belen-Cecilia - il bacio tra le sorelle Rodriguez è hot : momenti ‘piccanti’ durante il backstage [VIDEO] : Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sono due personaggi seguitissimi, in particolar modo su Instagram sono tantissimi i follower che ogni giorno seguono con grande attenzione le showgirl. Continuano le voci di gossip che riguardano Belen dopo la fine della storia d’amore con il pilota della MotoGp Andrea Iannone, si parla di un nuovo amore per l’argentina. Prosegue invece la relazione tra Cecilia ed Ignazio Moser, la coppia si ...

GF Vip - Francesco Monte disgustato dal bacio tra due donne : «A me fa schifo. Per me non è normale» – Video : Francesco Monte - Grande Fratello Vip 2018 La notte bollente vissuta nel weekend al Grande Fratello Vip 2018 ha scatenato anche reazioni che fanno discutere: il bacio lesbo tra Martina Hamdy e Giulia Salemi per qualcuno è fuori da ogni logica. E’ Francesco Monte a condannare quanto successo tra le due concorrenti e, senza microfono, palesa il suo disappunto proprio a Giulia: “Per come sono fatto io quelle robe per me non esistono ...

Grande Fratello Vip – Francesco Monte accusato di omofobia : il commento sprezzante al bacio tra Giulia e Martina fa indignare il web : Francesco Monte accusato di omofobia: le dichiarazioni sul bacio tra Giulia Salemi e Martina Hamdy scatena la bufera sui social Nelle ultime ore hanno fatto discutere le dichiarazioni di Francesco Monte sul bacio ‘lesbo’ tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. Le due ragazze giocando, per pegno, si sono scambiate un appassionato gesto d’affetto, che non è stato gradito dall’ex tronista tarantino. Il bel Francesco infatti ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte brutalizzato : 'Un bacio con la lingua tra due donne?' - choc nella casa : La posizione all'interno della casa del Grande Fratello Vip per Francesco Monte è seriamente in pericolo. Il web, in queste ultime ore, si è rivoltato contro l'ex tronista di Uomini e donne per delle ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte : "Non accetto un bacio tra due donne" : Francesco Monte da qualche ora è bersaglio sui social di pesanti accuse di omofobia. Tutta 'colpa' delle frasi pronunciate all'interno della Casa del Grande Fratello Vip dove l'ex tronista di Uomini e donne ha detto di non riuscire ad accettare un bacio saffico. Le dichiarazioni nascono dal gioco Obbligo o verità durante il quale si sono baciate, per gioco, Giulia Salemi e Martina Hamdy:Ieri mi sono infastidito con Giulia per questo ...

Francesco Monte : “bacio tra donne mi fa schifo”/ Video - scatta l'accusa di omofobia (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte: “Bacio tra donne mi fa schifo”, Video. scatta l'accusa di omofobia per il concorrente del Grande Fratello Vip. Nuova bufera in vista? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:32:00 GMT)

Gf Vip - nella notte il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi : Dopo una serata di 'obbligo e verità', nella notte è scattato il tanto atteso bacio. E' nata una coppia nella casa del Gf...

Bergamo - sequestrati beni per 25 mln di euro a un imprenditore : tra le opere anche il 'bacio' di Hayez : I sospetti degli inquirenti sono sorti quando l'imprenditore, dopo pochi giorni dall'avvio di una verifica fiscale nell'ottobre 2015, aveva deciso di ricorrere alla voluntary per regolarizzare un ...

Grande Fratello Vip news - bacio tra la Marchesa e Walter Nudo | Video : Il clima diventa bollente nella casa del Grande Fratello Vip 3. Le relazioni diventano sempre più forti e dalle amicizie si potrebbe subito passare al flirt amoroso. Uno dei più apprezzati dalle donne della casa è senza ombra di dubbio Walter Nudo: il vincitore della prima edizione de L’Isola dei Famosi ha affascinato la maggior parte delle donne con il suo fascino, il fisico mozzafiato, l’intelligenza e lo charme. La sua prima ...