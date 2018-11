Il 35% degli utenti Android si è imbattuto in software dannoso? Qualche considerazione

Prima italiana nella lista degli innovatori under 35 del Mit : Si chiama Francesca Santoro, lavora nel centro dell'Istituto italiano di tecnologia a Napoli. Già premiata per il progetto del cerotto fotovoltaico che rigenera la pelle, accelerando la guarigione delle ferite

Tap - Muos - F-35 : così gli «auspici» degli Usa trovano ascolto a Palazzo Chigi : I tagli al bilancio militare, o marce indietro su opere e impianti di cui si era già discusso, rischiano di non essere visti di buon occhio da Washington. Che ha messo in chiaro — tramite il Dipartimento di Stato prima, e le parole di Trump poi — i propri desideri

Ministero degli Esteri : bandi per 357 tirocini presso Ambasciate e Consolati : Dal 17 settembre al 12 ottobre 2018, gli studenti universitari iscritti in uno degli atenei aderenti all'iniziativa, potranno proporre la propria domanda di partecipazione per l'assegnazione di una borsa di studio che consente di svolgere un tirocinio [VIDEO] presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani del Ministero degli Affari Esteri. I posti a disposizione sono 357 e saranno così ripartiti: 167 in Europa; 54 in Asia; 46 in ...