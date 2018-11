wired

: If! Italians festival, human intelligence al servizio della creatività #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : If! Italians festival, human intelligence al servizio della creatività #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antocalderone : If! Italians festival, human intelligence al servizio della creatività - UDComunicazione : Cos’è la #creatività? Come cambierà con l’avvento della tecnologia? @IFItaliansFest presenta i risultati di una ric… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Dall’8 al 10 novembre, a Base Milano torna If!, l’appuntamento promosso da Art Directors Club Italiano (Adci) e Associazione aziende di comunicazione (Assocom) che raduna una comunità nazionale e non di professionisti che vivono die la restituiscono al pubblico nei rispettivi ambiti. Wired è media partner dell’evento. In controtendenza rispetto a una certa narrazione dilagante, ilnel 2018, giunto alla sua quinta edizione, si concentra sul tema dell’intelligenza umana, quella risorsa unica in natura, sfaccettata, complessa e sotto molti aspetti ancora da indagare. Parlare di intelligenza umana significa inevitabilmente parlare anche di relazione con le macchine, Ai e machine learning; di fake news e social network; di ironia e arte; di capacità di fronteggiare le avversitàvita e scoprire nuove attitudini. Tra gli ...