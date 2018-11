Ici | quel condono perpetuo alla Chiesa

Arrow 7×04 consacra Stephen Amell e spazza via tutto quello che Oliver ha fatto : FelIcity è morta? : I colpi di scena si susseguono in Arrow 7x04 e in questa settima stagione che sembra mantenere alto il ritmo e anche le promesse fatte allo spettatore da parte dei produttori nei mesi estivi. Stephen Amell ha regalato alla sua serie e al suo personaggio un momento altissimo in Arrow 7x04 quando si è ritrovato faccia a faccia con una sorta di Hugo Strange dei poveri che ha cercato in tutti i modi di fargli il lavaggio del cervello per fargli ...

MoscovIci : “Gli italiani non possono fare quello che vogliono” e liquida Conte : Moscovici mette sotto (con le parole) l’Italia, gli italiani e il premier Conte Ancora Pierre Moscovici, ancora un attacco all’Italia: lo scontro tra Roma e Bruxelles continua, colpo dopo colpo. Il tutto sempre sulla manovra economica licenziata dal governo e bocciata dalla Commissione Ue. “Gli italiani non possono fare quello che vogliono“, ha affermato il commissario scatenando la reazione piccata del premier, Giuseppe ...

Unomattina - Mauro Corona insulta le due conduttrIci : «Andate a quel paese» : Insulti in diretta nel corso di Unomattina in onda stamani su Rai Uno. Lo scrittore e alpinista Mauro Corona , in collegamento telefonico con lo studio, ha attaccato pesantemente le due conduttrici ...

Unomattina - Mauro Corona insulta le due conduttrIci : 'Andate a quel paese' : Insulti in diretta nel corso di Unomattina in onda stamani su Rai Uno. Lo scrittore e alpinista Mauro Corona , in collegamento telefonico con lo studio, ha attaccato pesantemente le due conduttrici ...

Pierre MoscovIci liquida Giuseppe Conte : 'Io parlo con Giovanni Tria - l'Italia non può fare quello che vuole' : E nell'occasione non ha mancato di toccare tutti i temi caldi dell'attualità politica. Conte ha affermato che 'nelle sedi appropriate ribadirò la nostra posizione' sulla manovra. Dunque, l'...

Pierre MoscovIci - l'ultimo drastico avvertimento all'Italia : 'Non può fare quel che vuole' : Nel giorno della riunione dell'Eurogruppo, il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha attaccato di nuovo il governo Lega-M5s con un'intervista a France info: "L'Italia deve rispettare le regole comuni perché non si può fare ciò che si vuole quansi si appartiene alla zona euro".--Il commissario francese è tornato a criticare la manovra economica italiana, già drasticamente bocciata da Bruxelles nei giorni scorsi: "Che il governo ...

Maltempo : dal Veneto alla SIcilia - una settimana da incubo. Tutto quello che c’è da sapere : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Renzi : 'Fra qualche mese torneranno i tecnIci al Governo - quelli che io ho combattuto' : Questo mercoledì 7 novembre uscira' l'ultimo libro di Bruno Vespa, intitolato Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica, edito da Rai Eri Mondadori. Intanto in questi giorni stanno uscendo delle pillole di anticipazione del contenuto del volume, in particolare riguardo alle interviste rilasciate da alcuni dei protagonisti politici contemporanei al più noto dei giornalisti Rai. Se nei giorni scorsi erano uscite delle dichiarazioni ...

Tale e quale show - la confessione di Gabriele Cirilli : 'Quel sacrifIcio di mia moglie...' : Dopo l'addio a Tale e quale show e l'annuncio di un ritorno oggi 2 novembre come quarto giurato , Gabriele Cirilli confessa a Vero di dover ringraziare la sua adorata dolce metà, Maria. 'Ha lasciato ...

Ascanio Celestini - le bIci e quelle strade Alla fine della città : Ci sono miliardi di strade, miliardi di strade diverse. Alcune congiungono, altre esplorano, altre ancora divagano. Le migliori sono quelle che portano altrove. Perché non sempre l'altrove è migliore per davvero, ma l'altrove richiede quanto meno lo sforzo di immaginarlo. E si immagina meglio con un

Frozen 2 - antIcipata la data di uscita del sequel : Uscito nel 2013, Frozen è stato uno dei successi più clamorosi per quanto riguarda i film d’animazione degli ultimi anni, guadagnando più di un miliardo di dollari in tutto il mondo e aggiudicandosi un seguito davvero accanito. L’atteso seguito dell’avventura della regina del ghiaccio Elsa e della sorella Anna è previsto per la fine del 2019, ma i fan potranno gioire ulteriormente: la Disney ha infatti annunciato di aver ...

UffIciale il sequel di Penny Dreadful - arriva City of Angels : prime antIcipazioni su trama e cast : Il sequel di Penny Dreadful è finalmente realtà: l'annuncio che la serie Showtime tornerà in onda con nuovi episodi arriva a due anni dalla sua brusca cancellazione che suscitò un moto di indignazione tra il suo pubblico. La serie, acclamata dalla critica ma capace di raggiungere un pubblico forse troppo di nicchia per le aspettative dell'emittente, fu interrotta dopo tre stagioni nel 2016. Eppure questo horror drammatico che ha portato in ...

Muos - Trizzino (M5s SIcilia) : “Lo smantelleremo. Di Maio lo dirà presto”. Difesa : “Unica voce è quella del governo” : Il Muos verrà smantellato. Anzi no, il Muos rimane dove. Contrordine: sul Muos vale solo la parola del governo. È un vero e proprio cortocircuito quello che si è scatenato sul sistema satellitare americano realizzato all’interno della riserva della Sughereta nel comune in provincia di Caltanissetta. Smantellarlo è una delle battaglie storiche del M5s, che ha sempre sostenuto le ragioni degli attivisti No Muos. Ora che il Movimento fondato ...

"Un'amIcizia molto vIcina...". Quelle voci sul flirt tra Corona e la Argento : Chi ha 'turbato' chi, non lo si saprà mai ma Asia Argento , non dandosi per vinta rispetto alle rivelazioni di James Bennett , potrebbe far vivere il gossip per la sua nuova scelta. Tutto inizia da un'...