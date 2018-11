Ici e Chiesa | la Corte Ue | L' Italia recuperi la tassa non versata

La Corte Ue bacchetta l'Italia : "Faccia pagare l'Ici alla Chiesa" : "Anche la Chiesa deve pagare l'Ici". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha annullato le sentenze precedenti che esentavano gli immobili del Vaticano a versare l'imposta. È stato accolto, infatti, il ricorso della scuola elementare Montessori di Roma, mentre è stato respiti quello che chiedeva di far pagare anche l'Imu. In passato prima la Commissione europea (2012) e poi il tribunale dell'Ue (2016) avevano sancito ...

Casteldaccia - Minnie sulla piccola bara bianca. La Zisa si stringe attorno ai superstiti : in centinaia in Chiesa - anche avvocati e giudIci : Il peluche preferito, un pupazzo di Minnie, è stato appoggiato dal papà Giuseppe dentro questa piccolissima bara bianca per fare compagnia a Rachele, la bimba di appena un anno e mezzo morta tra le braccia del fratello Federico che nella villetta di Casteldaccia ha provato a proteggerla dalla furia del fiume Milicia. Le nove bare sono tutte davanti l'altare della Chiesa della Zisa. Quartiere di Palermo, a ridosso del centro storico, dove vive la ...

Norcia - in un volume la vIcinanza della Chiesa ai terremotati : Norcia Sono passati due anni da quella domenica mattina del penultimo giorno di ottobre quando alle 7.41 un violento terremoto ha distrutto case, chiese, edifici pubblici, scuole e aziende in ...

Papa : momento diffIcile per la Chiesa : 00.09 Il Papa, a conclusione del Sinodo sui giovani, chiede ai vescovi di difendere la Chiesa. "E un momento difficile perché l'accusatore - ha detto riferendosi al demonio - tramite noi attacca la madre e la madre non la si tocca", ha sottolineato riferendosi alla Chiesa e chiedendo: "Noi tutti dobbiamo difenderla".

Bergamo : è scontro sulla chiesa venduta agli islamIci : Nel pasticcio all'italiana interviene il governatore della Lombardia. Fontana annuncia che la regione si avvarrà del diritto di prelazione sull'ex chiesa dei frati cappuccini messa all'asta. La ...

L'incredibile caso della chiesa lombarda di proprietà della regione venduta all'asta agli islamIci : Prima cattolica, poi affittata agli ortodossi poi messa all'asta e finita nelle mani di persone di religione islamica che da sempre hanno difficoltà ad avere un luogo di preghiera dagli amministratori ...

Se la Chiesa vuol proteggere i giovani si schieri contro le pensioni antIcipate : Monsignor Paglia, al Sinodo dei giovani, ha auspicato “una più vitale e profonda alleanza tra la Chiesa e le nuove generazioni”. Giusto, e dunque la Chiesa prenda le parti di coloro che nei prossimi decenni pagheranno le pensioni a chi, grazie all’incombente riforma, andrà in pensione in anticipo, e

Paura vIcino Lecce - la croce della chiesa prende fuoco improvvisamente : di Valentina Perrone Paura nella tarda serata di ieri a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano. improvvisamente la croce illuminata, collocata in cima alla chiesa intitolata alla Madonna del Carmelo, ...