Icardi risponde a Malcom - Inter pari d’oro col Barcellona : L’ Inter fa pari con il Barcellona . E’ 1-1, in gol Malcom al 38’ della ripresa, a rimettere i conti a posto è Icardi al 42’ che sigla l’1-1. Nel mentre il Tottenham batte per 2-1 il Psv. Ora la classifica del gruppo B recita: Barcellona 10, Inter 7, Tottenham 4, Psv ultimo con 1 punto. ...

Inter-Barcellona 1-1 - Champions League : Icardi risponde a Malcom nel finale - punto prezioso a San Siro : L’Inter è riuscita a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona nel big match della quarta giornata di Champions League . Nella bolgia di San Siro , i nerazzurri hanno tenuto testa ai blaugrana e hanno portato a casa un punto preziosissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale : i ragazzi di Luciano Spalletti salgono a quota 7 punti in classifica e conservano tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha battuto il PSV Eindhoven, ...

Inter su Modric - il Real Madrid risponde : pronta l'offerta a gennaio per Icardi (RUMORS) : Il tormentone dell'estate è stato sicuramente quello relativo al possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato avrebbe voluto lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza e aveva trovato una bozza di accordo con la societa' nerazzurra per un contratto quadriennale a quasi dieci milioni di euro a stagione, più altri due anni in Cina con la maglia dello Jiangsu, l'altro club di cui è proprietario Suning, ...