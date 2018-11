I pm si accaniscono su Salvini (con il via libera di Bonafede) : Un'altra notifica giudiziaria nella cassetta della posta di Matteo Salvini. Questa volta la letterina arriva non dall'Europa ma dalla procura di Torino che da due anni e mezzo sta indagando sul ministro dell'Interno per "vilipendio" della magistratura. L'ultimo affondo delle toghe contro il leader della Lega dopo i fatti (in via di archiviazione) della Diciotti e la querelle sui fondi del partito.Le parole di SalviniAndiamo con ordine. I fatti ...