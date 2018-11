I Medici 2 | quarta puntata | finale di stagione | Anticipazioni

ilnotiziangolo

: I Medici 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 13 novembre - #Medici #quarta #puntata: #trama - zazoomblog : I Medici 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 13 novembre - #Medici #quarta #puntata: #trama - morganbarraco : #IMedici 2: quarta puntata, finale di stagione | Anticipazioni - Mafia_Capitale : Anticipazioni I Medici 2, trama quarta ed ultima puntata del 13 novembre: la tragica fine di Giuliano -

(Di martedì 6 novembre 2018) I13 novembre – Siamo giunti aldidella serie Tv sulla famiglia fiorentina. L’episodio 7 si intitola “Tradimento“, seguito dall’episodio 8, “Consacrazione“: entrambi ci parleranno della Congiura dei Pazzi promossa da Jacopo e da Papa Sisto IV. A farne le spese sarà Giuliano, ma l’evento provocherà una reazione anche della popolazione. Lede I2 ci confermano che il Pontefice deciderà comunque di attaccare in via diretta la famiglia di Lorenzo Il Magnifico. I: la Congiura dei Pazzi La secondadella serie Tv prodotta da Rai Fiction termina con un evento storico e cruciale per la famiglia de’. Le lotte con i Pazzi non sono terminate con l’accordo stretto fra Lorenzo e Jacopo: quest’ultimo ha meditato vendetta ...