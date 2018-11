I Medici 2 | l’alleanza tra Firenze | Milano e Venezia vacilla | anticipazioni puntata 6

tvzap.kataweb

(Di martedì 6 novembre 2018) La seconda stagione de Iva avanti per la sua strada, compatta e solida. Martedì 6 novembre, a partire dalle 21.25, va in onda anche la terzadel racconto incentrato sulla figura di Lorenzo il Magnifico che è il protagonista assoluto del nuovo ciclo di puntate della serie evento internazionale. Lo storico e quasi leggendario signore rinascimentale è interpretato da Daniel Sharman, giovane attore inglese apparso anche in The Walking Dead. Mentre si sono già diffuse le notizia sul fatto che si sta già girando la terza stagione, siamo al penultimo appuntamento: martedì 13 novembre infatti è previsto il gran finale di stagione della serie. I2,terza6 novembre Episodio 5 – Legàmi Sono tempi felici per i. Lorenzo e Clarice hanno avuto un bambino e l’amicizia con Francesco Pazzi garantisce la pace in città mentre Lorenzo forgia un ...